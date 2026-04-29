Após correr abaixo de duas horas, maratonista etíope quer o 'impossível'

Kejelcha: Atleta diz que pode ser o primeiro atleta a correr uma maratona oficial abaixo de 1h58 (Alex Davidson/Getty Images)
Publicado em 29 de abril de 2026 às 06h48.
Yomif Kejelcha mal estreou na maratona e já pensa em reescrever os limites da prova. Segundo colocado na Maratona de Londres, realizada em 26 de abril, o etíope afirmou que acredita ser capaz de correr os 42 km em menos de 1h58, um tempo que até pouco tempo parecia impossível até para a elite do atletismo.
Kejelcha terminou a prova em 1h59m41s e se tornou apenas o segundo homem da história a completar uma maratona oficial abaixo de duas horas. O feito veio logo em sua estreia na distância e atrás apenas do queniano Sabastian Sawe, que venceu em 1h59m30s e estabeleceu o novo recorde mundial.
Ao jornal Marca, o etíope admitiu que nem ele esperava um resultado tão agressivo logo na primeira tentativa. Segundo Kejelcha, a meta era correr no seu melhor nível e disputar a prova em alto ritmo, mas a quebra da barreira das duas horas acabou acontecendo de forma natural.
Questionado sobre a possibilidade de alguém correr abaixo de 1h58, Kejelcha foi direto: disse que acredita que isso deve acontecer em breve e que confia no próprio potencial para alcançar essa marca.
Além do vice e da marca histórica, Kejelcha saiu de Londres com a confiança em alta e a sensação de que ainda há margem para evoluir. Aos 28 anos, o etíope revelou que se orgulha de sua equipe, de seu treinador e de ser um exemplo para outros maratonistas. "As novas gerações vão ver o que eu fiz na minha primeira maratona. Isso é algo incrível para novos atletas."