Ciência

Cobra de 15 metros achada na Índia pode estar entre as maiores da história

Espécie viveu há 47 milhões de anos e pode estar entre as maiores cobras já identificadas pela ciência

Cobra gigante: estudo aponta que uma das maiores da história pode ter existido na Índia (Imagem gerada por IA)

Cobra gigante: estudo aponta que uma das maiores da história pode ter existido na Índia (Imagem gerada por IA)

Tamires Vitorio
Tamires Vitorio

Repórter

Publicado em 29 de abril de 2026 às 07h55.

Uma cobra do tamanho de um ônibus pode ter vivido há cerca de 47 milhões de anos onde hoje fica o estado de Gujarat, na Índia.

A espécie, chamada Vasuki indicus, foi identificada a partir de fósseis encontrados na mina de lignito de Panandhro, em Kutch. Segundo estudo publicado na revista Scientific Reports, o animal podia medir entre 11 e 15 metros de comprimento.

Com esse tamanho, a Vasuki indicus pode estar entre as maiores cobras que já existiram. A estimativa a coloca na mesma faixa da Titanoboa, considerada a maior serpente já descoberta.

A espécie pertence à família extinta madtsoiidae, grupo de cobras que viveu por quase 100 milhões de anos, entre o Cretáceo Superior e o Pleistoceno Superior.

O que aconteceria com o corpo humano se ele tivesse a velocidade do Flash

O nome Vasuki indicus faz referência à serpente mítica associada ao deus hindu Shiva e ao país onde o fóssil foi encontrado.

Fóssil preservou 27 vértebras

A descrição da espécie foi feita pelos pesquisadores Debajit Datta e Sunil Bajpai, que analisaram restos fósseis do período Eoceno Médio.

O material inclui 27 vértebras, em sua maioria bem preservadas. Algumas ainda estavam conectadas, o que indica que pertenciam a um animal adulto.

As vértebras medem entre 37,5 e 62,7 milímetros de comprimento e entre 62,4 e 111,4 milímetros de largura.

Essas dimensões indicam que a Vasuki indicus tinha corpo grosso e cilíndrico. A partir das medidas, os cientistas estimaram o comprimento total da cobra entre 10,9 e 15,2 metros.

Este crocodilo tinha o tamanho de um ônibus e caçava dinossauros

Pelo porte, os pesquisadores avaliam que o animal provavelmente se movia lentamente e usava emboscadas para capturar presas, de modo semelhante às sucuris atuais.

Origem pode estar no subcontinente indiano

A Vasuki indicus representa uma linhagem própria dentro dos madtsoiidae, segundo os autores do estudo.

Essa família de serpentes teve ampla distribuição geográfica, com registros na África, Europa e Índia.

A pesquisa sugere que grandes cobras madtsoiidae podem ter surgido no subcontinente indiano. Depois, esses animais teriam se espalhado pelo sul da Europa e pela África durante o Eoceno, período que ocorreu entre 56 milhões e 34 milhões de anos atrás.

Seu intestino pode estar causando depressão — e poluente doméstico está no meio disso

A descoberta amplia o conhecimento sobre a evolução das cobras gigantes e reforça o papel da Índia na origem de linhagens antigas de serpentes.

Acompanhe tudo sobre:Pesquisas científicas

Mais de Ciência

O planeta escondido que pode mudar o Sistema Solar

Nasa tenta último truque para salvar espaçonave mais distante da Terra

O que aconteceria com o corpo humano se ele tivesse a velocidade do Flash

O temor de 'O Exterminador do Futuro' que pode ser real em 2026

Mais na Exame

Pop

Netflix confirma 2ª temporada da animação de 'Stranger Things'

Mercados

3 números do balanço do Santander que podem azedar o humor do investidor

Casual

Mostras imersivas e a ascensão das grifes de moda marcam a semana do design italiano

Um conteúdo Bússola

Bússola & Cia: preço do diesel registra escalada de quase 30% 