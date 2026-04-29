Cobra de 15 metros achada na Índia pode estar entre as maiores da história

Cobra gigante: estudo aponta que uma das maiores da história pode ter existido na Índia (Imagem gerada por IA)
Repórter
Publicado em 29 de abril de 2026 às 07h55.
Uma cobra do tamanho de um ônibus pode ter vivido há cerca de 47 milhões de anos onde hoje fica o estado de Gujarat, na Índia.
A espécie, chamada Vasuki indicus, foi identificada a partir de fósseis encontrados na mina de lignito de Panandhro, em Kutch. Segundo estudo publicado na revista Scientific Reports, o animal podia medir entre 11 e 15 metros de comprimento.
Com esse tamanho, a Vasuki indicus pode estar entre as maiores cobras que já existiram. A estimativa a coloca na mesma faixa da Titanoboa, considerada a maior serpente já descoberta.
A espécie pertence à família extinta madtsoiidae, grupo de cobras que viveu por quase 100 milhões de anos, entre o Cretáceo Superior e o Pleistoceno Superior.
O que aconteceria com o corpo humano se ele tivesse a velocidade do Flash
O nome Vasuki indicus faz referência à serpente mítica associada ao deus hindu Shiva e ao país onde o fóssil foi encontrado.
A descrição da espécie foi feita pelos pesquisadores Debajit Datta e Sunil Bajpai, que analisaram restos fósseis do período Eoceno Médio.
O material inclui 27 vértebras, em sua maioria bem preservadas. Algumas ainda estavam conectadas, o que indica que pertenciam a um animal adulto.
As vértebras medem entre 37,5 e 62,7 milímetros de comprimento e entre 62,4 e 111,4 milímetros de largura.
Essas dimensões indicam que a Vasuki indicus tinha corpo grosso e cilíndrico. A partir das medidas, os cientistas estimaram o comprimento total da cobra entre 10,9 e 15,2 metros.
Este crocodilo tinha o tamanho de um ônibus e caçava dinossauros
Pelo porte, os pesquisadores avaliam que o animal provavelmente se movia lentamente e usava emboscadas para capturar presas, de modo semelhante às sucuris atuais.
A Vasuki indicus representa uma linhagem própria dentro dos madtsoiidae, segundo os autores do estudo.
Essa família de serpentes teve ampla distribuição geográfica, com registros na África, Europa e Índia.
A pesquisa sugere que grandes cobras madtsoiidae podem ter surgido no subcontinente indiano. Depois, esses animais teriam se espalhado pelo sul da Europa e pela África durante o Eoceno, período que ocorreu entre 56 milhões e 34 milhões de anos atrás.
Seu intestino pode estar causando depressão — e poluente doméstico está no meio disso
A descoberta amplia o conhecimento sobre a evolução das cobras gigantes e reforça o papel da Índia na origem de linhagens antigas de serpentes.