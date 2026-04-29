Jogos desta quarta-feira, 29: onde assistir ao vivo e horários

A quarta-feira, 29, será de agenda cheia para o futebol. Champions League, Copa Libertadores e Sul-Americana são os principais torneios do dia.
Além desses, Campeonato Saudita, Campeonato Inglês Feminino, Concacaf Champions Cup e Campeonato Português completam o dia de futebol.
Dentre os principais jogos, destaque para Atlético de Madrid x Arsenal pela semifinal da Champions League, e Estudiantes x Flamengo pela Libertadores.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Champions League
- 16h - Atlético de Madrid x Arsenal
Libertadores
- 19h - Mirassol x Always Ready
- 19h - Platense x Independiente Santa Fé
- 21h - Barcelona-EQU x Universidad Católica
- 21h30 - Cerro Porteño x Palmeiras
- 21h30 - Estudiantes x Flamengo
- 23h - Universitário x Nacional-URU
Sul-Americana
- 19h - Caracas x Racing
- 19h - Deportivo Riestra x Montevideo City Torque
- 19h - Juventud x Puerto Cabello
- 21h30 - Cienciano x Atlético-MG
- 21h30 - Palestino x Grêmio
Campeonato Saudita
- 13h - Al Riyadh x Al Qadsiah
- 13h10 - Al Taawoun x Al Ittihad
- 15h - Al Nassr x Al Ahli
Campeonato Inglês feminino
- 15h - Arsenal x Leicester
Campeonato Português
- 16h15 - Sporting x Tondela
Concacaf Champions Cup
- 23h30 - Los Angeles FC x Toluca
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- 21h30 - Cerro Porteño x Palmeiras - Globo SP - Libertadores
- 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Globo RJ - Libertadores
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta, 29
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta, 29
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta, 29
BandSports
- Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta, 29
TV Brasil
- Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta quarta, 29
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- Nenhum jogo vai passar no Sportv nesta quarta, 29
ESPN
- 19h - Caracas x Racing - Copa Sul-Americana
- 21h30 - Cerro Porteño x Palmeiras - Copa Libertadores
ESPN2
- Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta quarta, 29
ESPN3
- 16h15 - Sporting x Tondela - Campeonato Português
ESPN4
- 15h - Arsenal x Leicester - Campeonato Inglês Feminino
- 19h - Deportivo Riestra x Montevideo City Torque - Copa Sul-Americana
- 21h30 - Palestino x Grêmio - Copa Sul-Americana
- 23h30 - Los Angeles FC x Toluca - Concacaf Champions Cup
XSports
- Nenhum jogo vai passar na XSportsnesta quarta, 29
Premiere
- Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta, 29
TNT Sports
- 16h - Atlético de Madrid x Arsenal - Champions League
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 15h - Arsenal x Leicester - Campeonato Inglês Feminino
- 16h15 - Sporting x Tondela - Campeonato Português
- 19h - Caracas x Racing - Copa Sul-Americana
- 19h - Deportivo Riestra x Montevideo City Torque - Copa Sul-Americana
- 21h30 - Cerro Porteño x Palmeiras - Copa Libertadores
- 21h30 - Palestino x Grêmio - Copa Sul-Americana
- 23h30 - Los Angeles FC x Toluca - Concacaf Champions Cup
Canal Goat
- 13h - Al Riyadh x Al Qadsiah - Campeonato Saudita
- 13h10 - Al Taawoun x Al Ittihad - Campeonato Saudita
- 15h - Al Nassr x Al Ahli - Campeonato Saudita
- 15h - Arsenal x Leicester - Campeonato Inglês Feminino
GE TV
- 21h30 - Cerro Porteño x Palmeiras - Libertadores
- 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Libertadores
Onefootball
- Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta quarta, 29
HBO Max
- 16h - Atlético de Madrid x Arsenal - Champions League
Paramount+
- 19h - Mirassol x Always Ready - Copa Libertadores
- 19h - Platense x Independiente Santa Fe - Copa Libertadores
- 19h - Juventud x Puerto Cabello - Copa Sul-Americana
- 21h - Barcelona x Universidad Católica - Copa Libertadores
- 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Copa Libertadores
- 21h30 - Cienciano x Atlético-MG - Copa Sul-Americana
- 23h - Universitário x Nacional-URU - Copa Libertadores
Prime Video
- Nenhum jogo vai passar no Prime Video nesta quarta, 29
Cazé TV
- Nenhum jogo vai passar na Cazé TV nesta quarta, 29
Apple TV
- Nenhum jogo vai passar na Apple TV nesta quarta, 29