Esporte

Jogos desta quarta-feira, 29: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta quarta online e na TV por assinatura

Futebol: Champions League e Libertadores agitam a quarta-feira (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 29 de abril de 2026 às 06h15.

A quarta-feira, 29, será de agenda cheia para o futebol. Champions League, Copa Libertadores e Sul-Americana são os principais torneios do dia. 

Além desses, Campeonato Saudita, Campeonato Inglês Feminino, Concacaf Champions Cup e Campeonato Português completam o dia de futebol. 

Dentre os principais jogos, destaque para Atlético de Madrid x Arsenal pela semifinal da Champions League, e Estudiantes x Flamengo pela Libertadores. 

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Champions League

  • 16h - Atlético de Madrid x Arsenal

Libertadores

  • 19h - Mirassol x Always Ready
  • 19h - Platense x Independiente Santa Fé
  • 21h - Barcelona-EQU x Universidad Católica
  • 21h30 - Cerro Porteño x Palmeiras
  • 21h30 - Estudiantes x Flamengo
  • 23h - Universitário x Nacional-URU

Sul-Americana

  • 19h - Caracas x Racing
  • 19h - Deportivo Riestra x Montevideo City Torque
  • 19h - Juventud x Puerto Cabello
  • 21h30 - Cienciano x Atlético-MG
  • 21h30 - Palestino x Grêmio

Campeonato Saudita

  • 13h - Al Riyadh x Al Qadsiah
  • 13h10 - Al Taawoun x Al Ittihad
  • 15h - Al Nassr x Al Ahli

Campeonato Inglês feminino

  • 15h - Arsenal x Leicester

Campeonato Português

  • 16h15 - Sporting x Tondela

Concacaf Champions Cup

  • 23h30 - Los Angeles FC x Toluca

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • 21h30 - Cerro Porteño x Palmeiras - Globo SP - Libertadores
  • 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Globo RJ - Libertadores

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT nesta quarta, 29

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta, 29

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta, 29

BandSports

  • Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta quarta, 29

TV Brasil

  • Nenhum jogo vai passar na TV Brasil nesta quarta, 29

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • Nenhum jogo vai passar no Sportv nesta quarta, 29

ESPN

  • 19h - Caracas x Racing - Copa Sul-Americana
  • 21h30 - Cerro Porteño x Palmeiras - Copa Libertadores

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta quarta, 29

ESPN3

  • 16h15 - Sporting x Tondela - Campeonato Português

ESPN4

  • 15h - Arsenal x Leicester - Campeonato Inglês Feminino
  • 19h - Deportivo Riestra x Montevideo City Torque - Copa Sul-Americana
  • 21h30 - Palestino x Grêmio - Copa Sul-Americana
  • 23h30 - Los Angeles FC x Toluca - Concacaf Champions Cup

XSports

  • Nenhum jogo vai passar na XSportsnesta quarta, 29

Premiere

  • Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta quarta, 29

TNT Sports

  • 16h - Atlético de Madrid x Arsenal - Champions League 

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 15h - Arsenal x Leicester - Campeonato Inglês Feminino
  • 16h15 - Sporting x Tondela - Campeonato Português
  • 19h - Caracas x Racing - Copa Sul-Americana
  • 19h - Deportivo Riestra x Montevideo City Torque - Copa Sul-Americana
  • 21h30 - Cerro Porteño x Palmeiras - Copa Libertadores
  • 21h30 - Palestino x Grêmio - Copa Sul-Americana
  • 23h30 - Los Angeles FC x Toluca - Concacaf Champions Cup

Canal Goat

  • 13h - Al Riyadh x Al Qadsiah - Campeonato Saudita
  • 13h10 - Al Taawoun x Al Ittihad - Campeonato Saudita
  • 15h - Al Nassr x Al Ahli - Campeonato Saudita
  • 15h - Arsenal x Leicester - Campeonato Inglês Feminino

GE TV

  • 21h30 - Cerro Porteño x Palmeiras  - Libertadores
  • 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Libertadores

Onefootball

  • Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta quarta, 29

HBO Max

  • 16h - Atlético de Madrid x Arsenal - Champions League

Paramount+

  • 19h - Mirassol x Always Ready - Copa Libertadores
  • 19h - Platense x Independiente Santa Fe - Copa Libertadores
  • 19h - Juventud x Puerto Cabello - Copa Sul-Americana
  • 21h - Barcelona x Universidad Católica - Copa Libertadores
  • 21h30 - Estudiantes x Flamengo - Copa Libertadores
  • 21h30 - Cienciano x Atlético-MG - Copa Sul-Americana
  • 23h - Universitário x Nacional-URU - Copa Libertadores

Prime Video

  • Nenhum jogo vai passar no Prime Video nesta quarta, 29

Cazé TV

  • Nenhum jogo vai passar na Cazé TV nesta quarta, 29

Apple TV

  • Nenhum jogo vai passar na Apple TV nesta quarta, 29
Acompanhe tudo sobre:Copa Libertadores da AméricaChampions LeagueFutebol

Mais de Esporte

Cienciano x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações

Atlético de Madrid x Arsenal: que horas e onde assistir ao jogo da Champions League?

Caracas x Racing: onde assistir, horário e situação no Grupo E da Sul-Americana

Cerro Porteño x Palmeiras: que horas e onde assistir ao jogo da Libertadores?

Mais na Exame

Carreira

Grupo Pereira abre 2 mil vagas para profissionais com mais de 50 anos

Esporte

Cienciano x Atlético-MG: onde assistir, horário e prováveis escalações

Mundo

Entenda por que saída dos Emirados Árabes da Opep é vitória para Trump

Negócios

Um erro em uma planilha de comissão de vendas virou um negócio de R$ 14 milhões