Juventud-URU x Academia Porto Cabello: onde assistir ao vivo e horário

O Estádio Centenário, em Montevidéu, recebe o confronto entre Juventud-URU e Academia Porto Cabello nesta quarta-feira, 29 de abril de 2026, às 19h . A partida é válida pela terceira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana e tem caráter decisivo para as duas equipes na competição.

Situação do Grupo B da Copa Sul-Americana

O Juventud chega à terceira rodada em situação delicada. A equipe uruguaia soma apenas um ponto após dois jogos, resultado de um empate por 1 a 1 com o Cienciano, do Peru, na estreia, e uma derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG. Com esse desempenho, o time de Las Piedras ocupa a última posição do Grupo B.

Atuando como mandante no histórico Estádio Centenário, o confronto é tratado como uma decisão para o Juventud. A vitória é vista como fundamental para manter vivas as chances de classificação para a próxima fase.

Já a equipe venezuelana, por sua vez, chega ao Uruguai com sentimentos mistos. O time fez história na primeira rodada ao surpreender e vencer o favorito Atlético-MG por 2 a 1. No entanto, sofreu um revés por 2 a 0 para o Cienciano na segunda rodada, atuando no Peru.

Onde assistir a Juventud-URU x Academia Porto Cabello

Os torcedores poderão acompanhar o duelo pelo Paramount+.