Esporte
Fase de grupos copa 2026

Flamengo x Bragantino: escalações, horários e onde assistir

Partida terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e Premiere; confira o histórico do confronto e as prováveis escalações das equipes.

Flamengo foi atropelado pelo Red Bull Bragantino no primeiro turno, mas quer a vitória no novo confronto para manter a liderança. (Gilvan de Souza/Flamengo) (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Flamengo foi atropelado pelo Red Bull Bragantino no primeiro turno, mas quer a vitória no novo confronto para manter a liderança. (Gilvan de Souza/Flamengo) (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 06h10.

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RESUMO | O Flamengo recebe o Red Bull Bragantino neste domingo, às 18h30, no Maracanã, em partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. Líder isolado da competição, o Rubro-Negro busca ampliar sua vantagem na ponta da tabela, enquanto a equipe paulista tenta surpreender fora de casa para subir na classificação.

O Flamengo entra em campo neste domingo, 20, às 18h30, para enfrentar o Red Bull Bragantino no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2026. A partida coloca frente a frente duas equipes com objetivos distintos nesta altura da competição nacional, prometendo fortes emoções para os torcedores que lotarão as arquibancadas do templo do futebol carioca.

O Rubro-Negro chega embalado e ocupa a liderança isolada do Brasileirão, somando 57 pontos conquistados em 27 partidas disputadas. Na rodada passada, a equipe comandada pela comissão técnica confirmou o bom momento ao vencer o Corinthians por 2 a 1 jogando em casa, mantendo uma sequência positiva que já dura seis jogos sem derrotas na competição.

Do outro lado, o Red Bull Bragantino aparece na nona colocação da tabela, somando 36 pontos em 26 jogos realizados. O Massa Bruta busca recuperar terreno após empatar por 1 a 1 com o Botafogo no Estádio Nilton Santos, tentando superar o retrospecto recente de apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos pelo torneio nacional para surpreender o líder fora de seus domínios.

Histórico do confronto

O histórico geral dos confrontos entre Flamengo e Red Bull Bragantino aponta grande equilíbrio ao longo dos anos, com leve vantagem para a equipe rubro-negra. Em 24 jogos oficiais registrados na história, o Flamengo soma 9 vitórias (38%), contra 8 triunfos do Bragantino (33%), além de 7 empates (29%), totalizando 28 gols marcados pelo time paulista e 31 tentos anotados pelos cariocas.

No duelo mais recente entre as equipes, válido pelo primeiro turno do Brasileirão atual, o Massa Bruta levou a melhor e venceu por 3 a 0 atuando em Bragança Paulista. No entanto, analisando o recorte dos últimos dez encontros, o retrospecto recente favorece o clube carioca, que acumula cinco vitórias, contra três dos paulistas e dois empates.

Onde assistir, escalações e arbitragem

A partida deste domingo entre Flamengo e Red Bull Bragantino terá transmissão ao vivo para todo o Brasil através dos canais por assinatura SporTV e pelo pay-per-view Premiere.

Para o confronto no Maracanã, os treinadores devem mandar a campo o que possuem de melhor à disposição:

  • Flamengo (4-2-3-1): Rossi; Varela, Danilo, Léo Ortiz, Ayrton Lucas; Jorginho, Saul; Plata, Arrascaeta, Bruno Henrique; Pedro. Técnico: Léo Jardim.
  • Red Bull Bragantino (4-2-3-1): Tiago Volpi; Agustin Sant Anna, Alix Vinícius, Gustavo Marques, Cauê Nascimento; Eric Ramires, Fabinho; Herrera, Lucas Barbosa, Fernando; Pitta. Técnico: Vagner Mancini.

Qual é a data e o horário do jogo entre Flamengo e Bragantino?

A partida será realizada neste domingo (20), às 18h30 (horário de Brasília).

Onde será disputada a partida?

O confronto acontecerá no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Onde assistir à partida?

O jogo terá transmissão ao vivo pelos canais SporTV e pelo Premiere.

Como os times chegam para esta rodada do Brasileirão?

O Flamengo lidera a competição com 57 pontos, enquanto o Red Bull Bragantino ocupa a nona posição com 36 pontos.

Quem venceu o último confronto entre as equipes?

No primeiro turno do Brasileirão de 2026, o Red Bull Bragantino venceu o Flamengo por 3 a 0 em Bragança Paulista.

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