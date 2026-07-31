Real Madrid fará sua última proposta para renovar com Vini Jr, diz jornal

O futuro de Vinícius Júnior no Real Madrid ganhou um novo capítulo nesta semana. Em meio ao impasse pela renovação de contrato, o clube espanhol decidiu adotar uma postura mais firme e deu um ultimato ao atacante brasileiro.

Segundo o jornal espanhol Marca, a diretoria comunicou ao camisa 7 que não fará uma nova proposta de renovação e espera uma resposta definitiva nos próximos dias. Caso Vini Jr não aceite as condições apresentadas, o Real Madrid admite negociá-lo ainda nesta janela de transferências.

O contrato atual do brasileiro é válido até junho de 2027. Se não houver renovação, o atacante poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube a partir de 1º de janeiro e deixar o Santiago Bernabéu sem custos ao término do vínculo.

Apesar do ultimato, o Real Madrid segue considerando Vinicius Júnior uma das peças mais importantes do elenco. De acordo com a publicação, a prioridade da diretoria continua sendo a permanência do brasileiro.

O clube entende que o desempenho apresentado pelo atacante nas últimas temporadas justifica um aumento salarial significativo. Porém, ainda segundo o Marca, o Real Madrid não pretende alterar a estrutura salarial do elenco para atender às exigências do jogador, independentemente de sua importância dentro da equipe.

Além disso, o jornal espanhol traz que a chegada de Diomandé, jogador que atua pelos dois lados do ataque, daria ao técnico José Mourinho uma nova alternativa ofensiva e diminuiria a dependência da equipe em relação a Vinicius Junior.

Com isso, a possibilidade de o brasileiro perder espaço no time deixaria de ser apenas uma hipótese distante e passaria a ser uma realidade caso Vini Jr não renove e opte por permanecer no Real em seu último ano de contrato.

Arsenal desistiu da contratação

A indefinição sobre o futuro de Vinicius Junior despertou o interesse do Arsenal, que monitorava a situação e estudava apresentar uma proposta pelo atacante. No entanto, segundo as informações mais recentes, o clube inglês desistiu da negociação após concluir que a intenção do brasileiro é permanecer no Real Madrid e buscar um acordo para renovar seu contrato.