São Paulo renova com Superbet e pode garantir até R$ 1 bilhão em cinco anos

Em 2024, o São Paulo Futebol Clube manteve alguns bons recordes. Conquistou nove títulos (sendo um na Supercopa do Brasil contra o Palmeiras) e fechou mais um ano sem ter sido rebaixado. A dívida, por outro lado, passou de R$ 1 bilhão.

Diante do rombo vermelho e sem grandes vitórias nos principais campeonatos anuais, a renovação do contrato com a Superbet caiu como um alívio. A casa de apostas propôs um novo contrato com o SPFC que garante R$ 678 milhões fixos até 2030.

A notícia foi antecipada pelo Poder 360. A EXAME confirmou a informação com fontes próximas ao clube.

Em 2025, o valor inicial será de R$ 78 milhões. Nos próximos anos, haverá reajustes progressivos que podem chegar até R$ 140 milhões em 2030, sem estender o orçamento total de R$ 678 milhões. Caso seja confirmado, o contrato tem potencial para ser o maior patrocínio já feito a um time no Brasil.

Para se ter uma ideia, o Flamengo poderá receber R$ 470 milhões para estampar a marca da Pixbet até 2027.

Já o Palmeiras, que fechou recentemente patrocínio com a Sportingbet depois de quase uma década com a Crefisa, vai receber R$ 100 milhões fixos por ano, além de até R$ 70 milhões em bonificações por meio de metas esportivas. O contrato é válido por três temporadas, com a possibilidade de prorrogação por mais uma. O valor inteiro do patrocínio, contando com o ano "extra", poderia chegar a R$ 680 milhões.

Montante pode chegar a R$ 1 bilhão

O contrato também inclui bonificação por desempenho em caso de conquistas de títulos e demais classificações. A depender dos resultados do clube, o valor pode chegar ao montante total de R$ 1 bilhão. Por ser dividido pelos próximos cinco anos, o contrato não é suficiente para sanar a dívida.

A EXAME entrou em contato com a Superbet e com o planejamento institucional do São Paulo Futebol Clube. Ambos enviaram uma nota afirmando que não vão comentar o assunto.

A Superbet é patrocinadora master do São Paulo. A empresa realiza o pagamento de jogadores como os meias Oscar e Lucas.