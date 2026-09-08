Flamengo é indicado a melhor clube do ano na Bola de Ouro 2026

O Flamengo está entre os cinco indicados ao prêmio de melhor clube masculino do ano na Bola de Ouro 2026. O Rubro-Negro concorre com Arsenal, Bayern de Munique, Bodo/Glimt e Paris Saint-Germain (PSG).

A indicação reconhece a temporada de 2025 do clube. Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.

O Rubro-Negro é o único representante de fora da Europa entre os indicados.

O vencedor será conhecido em 26 de outubro, durante a cerimônia da 70ª edição da Bola de Ouro, em Londres.

Em 2025, os indicados ao prêmio de melhor clube masculino do ano foram Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool e Paris Saint-Germain (PSG). O time francês venceu a categoria, enquanto o Botafogo foi o único representante brasileiro na disputa.

Clubes indicados ao prêmio em 2026