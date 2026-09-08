Flamengo é indicado a melhor clube do ano na Bola de Ouro 2026

RIO DE JANEIRO, BRASIL – 5 DE ABRIL: Lucas Paquetá, do Flamengo, comemora com os companheiros após marcar o terceiro gol da equipe durante a partida entre Flamengo e Santos FC, válida pelo Brasileirão 2026, no Maracanã, em Rio de Janeiro, Brasil, em 5 de abril de 2026. (Buda Mendes/Getty Images)
Repórter
Publicado em 8 de setembro de 2026 às 10h01.
O Flamengo está entre os cinco indicados ao prêmio de melhor clube masculino do ano na Bola de Ouro 2026. O Rubro-Negro concorre com Arsenal, Bayern de Munique, Bodo/Glimt e Paris Saint-Germain (PSG).
A indicação reconhece a temporada de 2025 do clube. Sob o comando de Filipe Luís, o Flamengo conquistou o Campeonato Carioca, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores.
O Rubro-Negro é o único representante de fora da Europa entre os indicados.
O vencedor será conhecido em 26 de outubro, durante a cerimônia da 70ª edição da Bola de Ouro, em Londres.
Em 2025, os indicados ao prêmio de melhor clube masculino do ano foram Barcelona, Botafogo, Chelsea, Liverpool e Paris Saint-Germain (PSG). O time francês venceu a categoria, enquanto o Botafogo foi o único representante brasileiro na disputa.