Filho de Biden dará memecoin a quem perdeu dinheiro com $TRUMP, diz jornal

Uma postagem de Hunter Biden, o filho do ex-presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, sinalizou que ele pode lançar uma memecoin própria chamada $LAPTOP. E, segundo o jornal The Wall Street Journal, em torno de 20% da oferta dessa nova criptomoeda será distribuída para as carteiras de quem perdeu dinheiro com $TRUMP, a memecoin de Donald Trump.

A reportagem do WSJ afirma que o lançamento da $LAPTOP ocorrerá amanhã (9) no blockchain Base, uma rede de segunda camada do Ethereum criada pela corretora de criptomoedas Coinbase.

O nome da moeda digital é baseado no escândalo da descoberta do laptop de Hunter Biden em 2020. Na ocasião, foram encontradas de mensagens que tratavam de negociações do filho do ex-presidente com estrangeiros até fotos dele sem roupa ou usando drogas.

Hunter e seus sócios teriam lucrado US$ 20 milhões em negócios com magnatas da Rússia, Ucrânia e Cazaquistão, segundo um relatório elaborado pelo Comitê de Inteligência da Câmara de Representantes dos EUA sob o comando do Partido Republicano. Vale lembrar que Trump é republicano e era adversário de Biden nas eleições daquele ano.

Hunter Biden diz ser a favor das criptomoedas

Recentemente, Hunter tornou-se uma celebridade nas redes sociais, aparecendo em uma série de podcasts e aumentando o alcance de suas postagens no X (antigo Twitter). Na rede social, ele já defendeu publicamente as criptomoedas, ao contrário de seu pai, cujo governo ficou marcado pelo conflito com o setor de ativos digitais.

O WSJ informa que os fundadores da memecoin $LAPTOP serão donos de 30% do um bilhão de tokens que serão emitidos e que esses criptoativos dos fundadores serão bloqueados por seis meses.

Já a memecoin $TRUMP foi lançada em janeiro do ano passado, dois dias antes da posse de Trump como presidente dos EUA. A criptomoeda é um dos ativos digitais responsáveis pelo aumento da fortuna do republicano no ano passado, com notícias de que ele lucrou mais de US$ 1 bilhão com criptoativos.

Desde que atingiu sua máxima histórica, no dia da posse de Trump, ao ser negociada por US$ 73,43 por unidade, a memecoin $TRUMP despencou 97%, deixando quase 1 milhão de investidores no prejuízo. Nesta terça-feira, 8, o token opera a US$ 2,25.

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