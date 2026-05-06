Wayne Rooney critica 'exagero' na comemoração do Arsenal à final da Champions

Wayne Rooney, ídolo do Manchester United e da seleção inglesa, criticou a comemoração de jogadores e torcedores do Arsenal após a classificação para a final da Champions League. Na última terça-feira, a equipe londrina venceu o Atlético de Madrid por 1 a 0, em Londres, e garantiu vaga na decisão. Os Gunners voltam a decisão do torneio após 20 anos.

Após o apito final, atletas do Arsenal e o técnico Mikel Arteta celebraram a classificação junto aos torcedores nas arquibancadas do Emirates Stadium, em uma festa que contou até com fogos de artifício. Para Rooney, no entanto, a reação foi exagerada.

Campeão da Champions League em 2008, o ex-atacante afirmou que a conquista ainda não foi concretizada e que o momento pede cautela. “Eles merecem estar nessa posição, mas ainda não a conquistaram. Acho que as comemorações são um pouco exageradas. Comemorem quando ganharem”, disse Rooney durante transmissão do Prime Video.

A final da Champions League 2025/26 será disputada no dia 30 de maio, na Puskás Arena, em Budapeste, na Hungria. O adversário do Arsenal será definido nesta quarta-feira (6), no confronto entre Paris Saint-Germain e Bayern de Munique, na Alemanha. No jogo de ida, os franceses venceram em casa por 5 a 4.

Arsenal volta à final da Champions após 20 anos e mira temporada histórica

O Arsenal está na final da Champions League 2025/26. Os Gunners venceram o Atlético de Madrid por 1 a 0 nesta terça-feira, 5, e voltam a uma decisão após 20 anos. A última vez havia sido em 2005/06, quando perderam o título por 2 a 1 para o Barcelona.

A vaga na final vale muito para o Arsenal, que busca seu primeiro título da Champions League. O clube, em toda sua história, nunca conquistou o maior título da Europa, e agora, sob o comando de Arteta, busca a taça.

Os Gunners vivem uma temporada histórica. Além de estar na final da Liga dos Campeões, o clube também é líder da Premier League e estão próximos de conquistar o troféu após 22 anos. O último título inglês foi na temporada 2003/04.