Palmeiras: quem fez os gols que classificaram time para a Libertadores?

O Palmeiras reverteu uma desvantagem de três gols e está na final da Libertadores. Na quinta-feira, 30, no Allianz Parque, o Alviverde venceu a LDU por 4 a 0 e garantiu vaga na decisão continental contra o Flamengo.

A final acontece no sábado, 29 de novembro, no Estádio Monumental de Lima, no Peru. Será a primeira vez que dois clubes brasileiros disputam o tetracampeonato da competição sul-americana.

Virada histórica no Allianz

Depois da derrota por 3 a 0 no jogo de ida, em Quito, o Palmeiras precisava de uma atuação perfeita — e entregou. O time começou pressionando e abriu o placar aos 19 minutos com gol de cabeça de Sosa após cruzamento de Allan.

No último lance da primeira etapa, Bruno Fuchs ampliou de cabeça após jogada ensaiada em bola parada, levando o jogo para o intervalo com 2 a 0.

O terceiro veio aos 22 do segundo tempo: Veiga tabelou com Vitor Roque e finalizou de canhota para marcar. Pouco depois, Allan sofreu pênalti, e Veiga converteu para garantir o 4 a 0 e a virada no agregado.

⚽ Quem fez os gols?

Sosa, Bruno Fuchs e Raphael Veiga (duas vezes) marcaram os gols da classificação.

⚫🔴 Flamengo na decisão

Com a classificação, o Palmeiras enfrentará o Flamengo na final da Libertadores. A partida será disputada em Lima, com transmissão confirmada pelo Disney+. A CONMEBOL ainda não divulgou o horário oficial da decisão.

O confronto vale não só o título continental, mas também a chance de um clube brasileiro conquistar a taça pela quarta vez — algo inédito até hoje.

🟢 Agenda do Verdão

Antes da final, o Palmeiras tem compromissos pelo Campeonato Brasileiro: