Final da Libertadores: árbitro da decisão já apitou jogos de Flamengo e Palmeiras

Veja quando e onde assistir o confronto entre Palmeiras e Flamengo pela Copa Libertadores da América 2025

Flamengo X Palmeiras: árbitro escolhido para a final já apitou para os dois times (Wagner Meier/Getty Images)

Maria Eduarda Lameza
Estagiária de jornalismo

Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18h04.

Última atualização em 27 de novembro de 2025 às 18h08.

A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo no próximo sábado, 29, terá a arbitragem do argentino Darío Herrera. Os auxiliares serão Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani, também argentinos. 

No quatro de árbitros da Fifa desde 2015, Herrera apitou nesta edição da Libertadores partidas envolvendo os dois finalistas — Flamengo 1 x 0 Internacional e Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras — além de outros jogos de clubes brasileiros no torneio.

Será a primeira final da Libertadores que Herrera irá apitar.

O confronto será o mais importante da história dos dois clubes que dominam o futebol brasileiro nos últimos anos. Quem vencer, será o maior campeão brasileira da história da Libertadores, com quatro taças.

Confira a equipe de arbitragem completa divulgada pela Conmebol:

  • Árbitro: Darío Humberto Herrera (Argentina)
  • Auxiliar 1: Cristian Gonzalo Navarro (Argentina)
  • Auxiliar 2: José Miguel Savorani (Argentina)
  • Quarto árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez (Argentina)
  • VAR: Héctor Alberto Paletta (Argentina)
  • Avar 1: Santiago Fernández Gandini (Uruguai)
  • Avar 2: Jorge Ignacio Baliño (Argentina)
  • Avar 3: Christian Fred Ferreyra Fernández (Uruguai)
  • Quinto arbitro: MartÍn Sebastián Soppi San Martin (Uruguai)

Quando e onde assistir a final da Libertadores?

A final da Copa Libertadores da América 2025 acontece neste sábado, 29, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, às 18 horas (horário de Brasília).

A partida será transmitida pela TV Globo, pelo Ge TV, pela ESPN e pelo Disney+.

