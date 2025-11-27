Final da Libertadores: árbitro da decisão já apitou jogos de Flamengo e Palmeiras

A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo no próximo sábado, 29, terá a arbitragem do argentino Darío Herrera. Os auxiliares serão Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani, também argentinos.

No quatro de árbitros da Fifa desde 2015, Herrera apitou nesta edição da Libertadores partidas envolvendo os dois finalistas — Flamengo 1 x 0 Internacional e Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras — além de outros jogos de clubes brasileiros no torneio.

Será a primeira final da Libertadores que Herrera irá apitar.

O confronto será o mais importante da história dos dois clubes que dominam o futebol brasileiro nos últimos anos. Quem vencer, será o maior campeão brasileira da história da Libertadores, com quatro taças.

Confira a equipe de arbitragem completa divulgada pela Conmebol:

Árbitro: Darío Humberto Herrera (Argentina)

Auxiliar 1: Cristian Gonzalo Navarro (Argentina)

Auxiliar 2: José Miguel Savorani (Argentina)

Quarto árbitro: Maximiliano Nicolás Ramírez (Argentina)

VAR: Héctor Alberto Paletta (Argentina)

Avar 1: Santiago Fernández Gandini (Uruguai)

Avar 2: Jorge Ignacio Baliño (Argentina)

Avar 3: Christian Fred Ferreyra Fernández (Uruguai)

Quinto arbitro: MartÍn Sebastián Soppi San Martin (Uruguai)

Quando e onde assistir a final da Libertadores?

A final da Copa Libertadores da América 2025 acontece neste sábado, 29, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, às 18 horas (horário de Brasília).

A partida será transmitida pela TV Globo, pelo Ge TV, pela ESPN e pelo Disney+.