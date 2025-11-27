Final da Libertadores: árbitro da decisão já apitou jogos de Flamengo e Palmeiras

Flamengo X Palmeiras: árbitro escolhido para a final já apitou para os dois times (Wagner Meier/Getty Images)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 27 de novembro de 2025 às 18h04.
Última atualização em 27 de novembro de 2025 às 18h08.
A final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo no próximo sábado, 29, terá a arbitragem do argentino Darío Herrera. Os auxiliares serão Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani, também argentinos.
No quatro de árbitros da Fifa desde 2015, Herrera apitou nesta edição da Libertadores partidas envolvendo os dois finalistas — Flamengo 1 x 0 Internacional e Sporting Cristal 2 x 3 Palmeiras — além de outros jogos de clubes brasileiros no torneio.
Será a primeira final da Libertadores que Herrera irá apitar.
O confronto será o mais importante da história dos dois clubes que dominam o futebol brasileiro nos últimos anos. Quem vencer, será o maior campeão brasileira da história da Libertadores, com quatro taças.
A final da Copa Libertadores da América 2025 acontece neste sábado, 29, no Estádio Monumental de Lima, no Peru, às 18 horas (horário de Brasília).
A partida será transmitida pela TV Globo, pelo Ge TV, pela ESPN e pelo Disney+.