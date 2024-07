Final da ginástica artística nas Olimpíadas: veja data, horário e onde assistir

A ginástica artística do Brasil fez história nos Jogos Olímpicos de Paris 2024 ao conquistar pela primeira vez uma medalha de bronze na final por equipes. A equipe, formada por Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lorrane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares, subiu ao pódio em um feito inédito que representa um marco para a modalidade no país. Com uma atuação sólida e determinada, as atletas brasileiras garantiram a terceira colocação, consolidando o Brasil entre as potências mundiais da ginástica artística.

Além da conquista por equipes, as atletas brasileiras também brilharam nas classificatórias individuais, conseguindo vagas em diversas finais por aparelho. Rebeca Andrade e Flávia Saraiva se destacaram no individual geral, classificando-se respectivamente em segundo e décimo lugar. Rebeca, campeã olímpica, alcançou uma pontuação de 57.700, ficando atrás apenas da americana Simone Biles. Flávia, por sua vez, obteve uma pontuação de 54.199, garantindo sua presença na final.

Os próximos dias prometem mais emoções para o Time Brasil na ginástica artística, com as finais individuais por aparelho acontecendo entre os dias 1º e 5 de agosto. A seguir, veja os horários das competições que contarão com a participação das brasileiras:

Programação das finais da ginástica artística

Final do individual geral

Data: 1º de agosto, quinta-feira

Horário: 13h15 (horário de Brasília)

Participantes: Rebeca Andrade e Flávia Saraiva

Final do salto feminino

Data: 3 de agosto, sábado

Horário: 11h20 (horário de Brasília)

Participante: Rebeca Andrade

Final das barras assimétricas

Data: 4 de agosto, domingo

Horário: 10h40 (horário de Brasília)

Final da trave

Data: 5 de agosto, segunda-feira

Horário: 7h30 (horário de Brasília)

Participantes: Rebeca Andrade e Júlia Soares

Final do solo

Data: 5 de agosto, segunda-feira

Horário: 9h20 (horário de Brasília)

Participante: Rebeca Andrade

Esses são os horários em que as atletas brasileiras estarão em ação, buscando novas conquistas para o país. Rebeca Andrade, que já se destacou nas classificatórias, chega como uma das favoritas em várias finais, incluindo o salto e o solo. Júlia Soares também tem a chance de brilhar na final da trave, assim como Flávia Saraiva no individual geral.

A expectativa é grande para essas competições, que podem trazer ainda mais medalhas para o Brasil e consolidar o excelente desempenho da equipe de ginástica artística nos Jogos Olímpicos de Paris 2024. As atletas já mostraram que têm potencial para competir de igual para igual com as melhores do mundo, e o país segue na torcida por mais momentos históricos nas próximas finais.