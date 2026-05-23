São Paulo x Botafogo: onde assistir ao vivo e horário

Publicado em 23 de maio de 2026 às 06h03.

O São Paulo enfrenta o Botafogo, neste sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada às 17h (de Brasília), no Morumbis, e terá transmissão pela TV Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada), GeTV (YouTube) e Premiere (pay-per-view).

O São Paulo vive seu momento mais delicado na temporada e chega ao confronto com uma sequência de sete jogos sem vitória. Em busca de reação na competição, o clube aposta no retorno de Dorival Júnior como fator para iniciar uma recuperação.

Como chegam os times para o duelo

Apesar da fase negativa, o Tricolor ocupa a quarta colocação, com 24 pontos. Para a partida, a equipe terá novidades, como o retorno de Pablo Maia, que se recuperou de cirurgia. Artur também pode aparecer entre os relacionados após acordo com o Botafogo, clube detentor de seus direitos. Já Ferraresi poderá ficar à disposição pelo lado da equipe carioca.

O Botafogo, por sua vez, chega motivado após vitória sobre o Corinthians no Nilton Santos e aparece na nona colocação, com 21 pontos. Para o duelo, o técnico Franclim Carvalho terá desfalques: Allan, Kaio Pantaleão e Nathan Fernandes seguem no departamento médico, enquanto Alex Telles e Mateo Ponte cumprem suspensão pelo terceiro cartão amarelo.

Onde assistir

Data e horário: sábado, 23 de maio de 2026, às 17h (de Brasília)
Local: Morumbis, São Paulo (SP)
Transmissão: TV Globo, Sportv, GeTV (YouTube) e Premiere

