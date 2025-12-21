Corinthians x Vasco: quem venceu mais no confronto

O Vasco recebe o Corinthians no Maracanã neste domingo pela partida de volta da final da Copa do Brasil. Quem vencer vai ficar com o título, já que o duelo de ida, em Itaquera, terminou em 0 a 0.

Nos confrontos de mata-mata, o retrospecto é muito favorável ao Timão.

Em toda a história do clássico, os clubes se enfrentaram em cinco torneios eliminatórios. A vantagem é toda do Corinthians, que venceu todas, incluindo o maior embate de todos: a final do Mundial de Clubes em 2000.

Foi a única final entre os dois clubes, que se enfrentaram em outros quatro mata-matas: semifinal da Copa do Brasil de 1995, segunda fase da Sul-Americana de 2006, semifinal da Copa do Brasil de 2009 e quartas da Copa do Brasil de 2012.

O Timão busca seu quarto título da competição - o último veio em 2009. Já o Gigante da Colina quer o bicampeonato - seu primeiro título veio em 2011 em cima do Coritiba.

Retrospecto histórico

Ao longo dos anos, os clubes se enfrentaram 130 vezes, com um total de 368 gols. O Corinthians leva vantagem no retrospecto geral: