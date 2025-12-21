Corinthians x Vasco: quem venceu mais no confronto

Copa do Brasil: Campeão será definido no jogo de volta, com possibilidade de pênaltis (Ricardo Moreira / Correspondente autônomo/Getty Images)
Publicado em 21 de dezembro de 2025 às 06h14.
O Vasco recebe o Corinthians no Maracanã neste domingo pela partida de volta da final da Copa do Brasil. Quem vencer vai ficar com o título, já que o duelo de ida, em Itaquera, terminou em 0 a 0.
Nos confrontos de mata-mata, o retrospecto é muito favorável ao Timão.
Em toda a história do clássico, os clubes se enfrentaram em cinco torneios eliminatórios. A vantagem é toda do Corinthians, que venceu todas, incluindo o maior embate de todos: a final do Mundial de Clubes em 2000.
Foi a única final entre os dois clubes, que se enfrentaram em outros quatro mata-matas: semifinal da Copa do Brasil de 1995, segunda fase da Sul-Americana de 2006, semifinal da Copa do Brasil de 2009 e quartas da Copa do Brasil de 2012.
O Timão busca seu quarto título da competição - o último veio em 2009. Já o Gigante da Colina quer o bicampeonato - seu primeiro título veio em 2011 em cima do Coritiba.
Ao longo dos anos, os clubes se enfrentaram 130 vezes, com um total de 368 gols. O Corinthians leva vantagem no retrospecto geral:
No final dos anos 90 e início dos anos 2000 talvez tenha sido o auge da rivalidade. Os dois clubes venceram quatro edições do Campeonato Brasileiro Série A seguidas - Corinthians em 1998 e 1999 e o Vasco em 1997 e 2000.
O maior confronto, porém, foi na final do Campeonato Mundial de Clubes da FIFA de 2000, com o Timão vencendo o Vasco nos pênaltis por 4 a 3. A partida foi realizada no Maracanã para um público de mais de 73.000 pessoas.
1995
Semifinal
24/05/1995 – Vasco 0 x 1 Corinthians – Maracanã
31/05/1995 – Corinthians 5 x 0 Vasco – Pacaembu
Placar agregado: Corinthians 6 x 0 Vasco
2009
Semifinal
27/05/2009 – Vasco 1 x 1 Corinthians – Maracanã
03/06/2009 – Corinthians 0 x 0 Vasco – Pacaembu
Corinthians classificado pelo gol marcado fora de casa