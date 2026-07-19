Quem é o maior artilheiro da história da Espanha

A Espanha entra em campo neste domingo, 19, para disputar a final da Copa do Mundo de 2026 diante da Argentina, em busca do segundo título de sua história. A única conquista da Fúria aconteceu em 2010, na África do Sul, quando a seleção venceu a Holanda por 1 a 0 na decisão.

Na campanha do primeiro título mundial, um dos principais protagonistas foi o atacante David Villa, nome que permanece eternizado na história da seleção espanhola. Além de ter sido um dos destaques daquela geração, Villa também é o maior artilheiro da história da Espanha, com 59 gols marcados.

Na sequência da lista aparecem outros dois grandes nomes do futebol espanhol. Raúl ocupa a segunda colocação, com 44 gols, enquanto Fernando Torres fecha o pódio com 38 tentos.

Entre os jogadores que defendem a seleção, o principal destaque é Mikel Oyarzabal. O atacante vive grande fase na Copa do Mundo de 2026 e já marcou cinco gols no torneio, desempenho que o deixou com 30 gols com a camisa espanhola e no sexto lugar entre os maiores artilheiros da história da equipe.

Top 10 dos maiores artilheiros da história da Espanha