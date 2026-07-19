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Fase de grupos copa 2026

Quem é o maior artilheiro da história da Espanha

Campeão do mundo em 2010, o atacante soma 59 gols com a camisa da Espanha

David Villa: o atacante soma 59 gols com a camisa da Espanha (Reprodução/Instagram/@davidvilla)

David Villa: o atacante soma 59 gols com a camisa da Espanha (Reprodução/Instagram/@davidvilla)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 19 de julho de 2026 às 07h04.

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A Espanha entra em campo neste domingo, 19, para disputar a final da Copa do Mundo de 2026 diante da Argentina, em busca do segundo título de sua história. A única conquista da Fúria aconteceu em 2010, na África do Sul, quando a seleção venceu a Holanda por 1 a 0 na decisão.

Na campanha do primeiro título mundial, um dos principais protagonistas foi o atacante David Villa, nome que permanece eternizado na história da seleção espanhola. Além de ter sido um dos destaques daquela geração, Villa também é o maior artilheiro da história da Espanha, com 59 gols marcados.

Na sequência da lista aparecem outros dois grandes nomes do futebol espanhol. Raúl ocupa a segunda colocação, com 44 gols, enquanto Fernando Torres fecha o pódio com 38 tentos.

Entre os jogadores que defendem a seleção, o principal destaque é Mikel Oyarzabal. O atacante vive grande fase na Copa do Mundo de 2026 e já marcou cinco gols no torneio, desempenho que o deixou com 30 gols com a camisa espanhola e no sexto lugar entre os maiores artilheiros da história da equipe.

Top 10 dos maiores artilheiros da história da Espanha

  1. David Villa – 59 gols
  2. Raúl – 44 gols
  3. Fernando Torres – 38 gols
  4. Álvaro Morata – 37 gols
  5. David Silva – 35 gols
  6. Mikel Oyarzabal – 30 gols
  7. Fernando Hierro – 29 gols
  8. Fernando Morientes – 27 gols
  9. Emilio Butragueño – 26 gols
  10. Ferran Torres – 24 gols
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