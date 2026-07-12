Esporte

Fase de grupos copa 2026

Total de técnicos demitidos na Copa do Mundo chega a 13; veja lista

Saídas incluem treinadores de países como Uruguai, México e Senegal

Marcelo Bielsa, que treinava o Uruguai, durante partida da Copa do Mundo (Patricia de Melo Moreira/AFP)

Marcelo Bielsa, que treinava o Uruguai, durante partida da Copa do Mundo (Patricia de Melo Moreira/AFP)

Rafael Balago
Rafael Balago

Repórter de internacional e economia

Publicado em 12 de julho de 2026 às 17h02.

Com a demissão do senegalês Pape Thiaw, depois de sua equipe perder nos 16 avos de final da Copa do Mundo de Estados Unidos, México e Canadá, já são 13 os técnicos que deixaram seus cargos após a participação no torneio, segundo levantamento feito pela agência EFE.

A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) anunciou neste domingo a demissão de Thiaw, de 45 anos, e de sua comissão técnica após a eliminação para a Bélgica (3 a 2) em uma partida que os africanos venciam por 2 a 0, o que abriu um forte debate no país sobre a gestão do comando técnico.

Vários jogadores também expressaram sua decepção após a partida, como o meio-campista do Villarreal Pape Gueye, que anunciou nas redes sociais que faria "uma pausa" na seleção enquanto a atual comissão técnica continuasse no cargo.

A lista de treinadores demitidos durante o Mundial foi aberta pelo franco-tunisiano Sabri Lamouchi, afastado do cargo após sua primeira partida no Mundial, depois de perder por 5 a 1 contra a Suécia, no dia 15 de junho.

O tcheco Miroslav Koubek, o escocês Steve Clarke, o sul-coreano Hong Myung-bo e o argentino Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, deixaram suas seleções após não passarem da fase de grupos.

O argentino Sebastián Beccacece, técnico do Equador, o holandês Ronald Koeman e o alemão Julian Nagelsmann fizeram o mesmo por não superarem os 16 avos de final. E o mexicano Javier Aguirre, o português Carlos Queiroz (Gana) e o espanhol Roberto Martínez (Portugal), após as oitavas de final.

Zlatko Dalic, cuja equipe, a Croácia, também caiu nos 16 avos de final - precisamente para Portugal, a última seleção que havia ficado sem treinador -, também se juntou a esta lista.

A lista de treinadores que deixaram seleções após sair da Copa

  • Sabri Lamouchi (Tunísia)
  • Steve Clarke (Escócia)
  • Miroslav Koubek (República Tcheca)
  • Hong Myung-bo (Coreia do Sul)
  • Marcelo Bielsa (Uruguai)
  • Sebastián Beccacece (Equador)
  • Ronald Koeman (Holanda)
  • Julian Nagelsmann (Alemanha)
  • Javier Aguirre (México)
  • Carlos Queiroz (Gana)
  • Roberto Martínez (Portugal)
  • Zlatko Dalic (Croácia)
  • Pape Thiaw (Senegal)

Com EFE.

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