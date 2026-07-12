Total de técnicos demitidos na Copa do Mundo chega a 13; veja lista

Com a demissão do senegalês Pape Thiaw, depois de sua equipe perder nos 16 avos de final da Copa do Mundo de Estados Unidos, México e Canadá, já são 13 os técnicos que deixaram seus cargos após a participação no torneio, segundo levantamento feito pela agência EFE.

A Federação Senegalesa de Futebol (FSF) anunciou neste domingo a demissão de Thiaw, de 45 anos, e de sua comissão técnica após a eliminação para a Bélgica (3 a 2) em uma partida que os africanos venciam por 2 a 0, o que abriu um forte debate no país sobre a gestão do comando técnico.

Vários jogadores também expressaram sua decepção após a partida, como o meio-campista do Villarreal Pape Gueye, que anunciou nas redes sociais que faria "uma pausa" na seleção enquanto a atual comissão técnica continuasse no cargo.

A lista de treinadores demitidos durante o Mundial foi aberta pelo franco-tunisiano Sabri Lamouchi, afastado do cargo após sua primeira partida no Mundial, depois de perder por 5 a 1 contra a Suécia, no dia 15 de junho.

O tcheco Miroslav Koubek, o escocês Steve Clarke, o sul-coreano Hong Myung-bo e o argentino Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, deixaram suas seleções após não passarem da fase de grupos.

O argentino Sebastián Beccacece, técnico do Equador, o holandês Ronald Koeman e o alemão Julian Nagelsmann fizeram o mesmo por não superarem os 16 avos de final. E o mexicano Javier Aguirre, o português Carlos Queiroz (Gana) e o espanhol Roberto Martínez (Portugal), após as oitavas de final.

Zlatko Dalic, cuja equipe, a Croácia, também caiu nos 16 avos de final - precisamente para Portugal, a última seleção que havia ficado sem treinador -, também se juntou a esta lista.

A lista de treinadores que deixaram seleções após sair da Copa

Sabri Lamouchi (Tunísia)

Steve Clarke (Escócia)

Miroslav Koubek (República Tcheca)

Hong Myung-bo (Coreia do Sul)

Marcelo Bielsa (Uruguai)

Sebastián Beccacece (Equador)

Ronald Koeman (Holanda)

Julian Nagelsmann (Alemanha)

Javier Aguirre (México)

Carlos Queiroz (Gana)

Roberto Martínez (Portugal)

Zlatko Dalic (Croácia)

Pape Thiaw (Senegal)

Com EFE.