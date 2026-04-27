Jogos desta segunda, 27: onde assistir ao vivo e horários

A segunda-feira, 27, será de agenda cheia para o futebol. Os principais campeonatos europeus, em sua reta final, seguem com suas respectivas rodadas, além do Brasileirão Feminino e da 2.ª divisão.

Dentre os principais jogos, destaque para Manchester United x Brentford pelo Campeonato Inglês e Palmeiras x Santos pelo Brasileirão Feminino.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Italiano

13h30 - Cagliari x Atalanta

15h45 - Lazio x Udinese

Campeonato Turco

14h - Besiktas x Fatih Karagumruk

Campeonato Inglês

16h - Manchester United x Brentford

Campeonato Espanhol

16h - Espanyol x Levante

Campeonato Português

16h15 - Gil Vicente x Casa Pia

Campeonato Brasileiro Feminino

18h - América-MG x São Paulo

20h - Palmeiras x Santos

21h - Atlético-MG x Botafogo

Campeonato Brasileiro 2ª divisão

19h - Athletic x Náutico

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda, 27

SBT

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda, 27

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda, 27

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda, 27

BandSports

Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta segunda, 27

TV Brasil

21h - Atlético-MG x Botafogo - Brasileirão Feminino

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

20h - Palmeiras x Santos - Campeonato Brasileiro Feminino

ESPN

16h - Manchester United x Brentford - Campeonato Inglês

19h - Athletic x Náutico - Brasileirão 2.ª divisão

ESPN2

Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta segunda, 27

ESPN3

16h - Espanyol x Levante - Campeonato Espanhol

ESPN4

13h30 - Cagliari x Atalanta - Campeonato Italiano

XSports

Nenhum jogo vai passar na XSports nesta segunda, 27

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda, 27

TNT Sports

Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta segunda, 27

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

13h30 - Cagliari x Atalanta - Campeonato Italiano

14h - Besiktas x Fatih Karagumruk - Campeonato Turco

15h45 - Lazio x Udinese - Campeonato Italiano

16h - Manchester United x Brentford - Campeonato Inglês

16h - Espanyol x Levante - Campeonato Espanhol

16h15 - Gil Vicente x Casa Pia - Campeonato Português

19h - Athletic x Náutico - Brasileirão 2ª divisão

Canal Goat

Nenhum jogo vai passar no Canal Goat nesta segunda, 27

GE TV

20h - Palmeiras x Santos - Campeonato Brasileiro Feminino

Onefootball

Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta segunda, 27

HBO Max

Nenhum jogo vai passar no HBO Max nesta segunda, 27

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda, 27

Prime Video

Nenhum jogo vai passar no Prime Video nesta segunda, 27

Cazé TV

15h45 - Lazio x Udinese - Campeonato Italiano

Apple TV