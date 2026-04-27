Esporte

Jogos desta segunda, 27: onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta segunda, 27, online e na TV por assinatura

Futebol: Jogos dos campeonatos europeus e do Brasileirão Feminino animam a segunda-feira (Esportes/Exame)

Futebol: Jogos dos campeonatos europeus e do Brasileirão Feminino animam a segunda-feira (Esportes/Exame)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 27 de abril de 2026 às 08h27.

A segunda-feira, 27, será de agenda cheia para o futebol. Os principais campeonatos europeus, em sua reta final, seguem com suas respectivas rodadas, além do Brasileirão Feminino e da 2.ª divisão. 

Dentre os principais jogos, destaque para Manchester United x Brentford pelo Campeonato Inglês e Palmeiras x Santos pelo Brasileirão Feminino.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Campeonato Italiano

  • 13h30 - Cagliari x Atalanta
  • 15h45 - Lazio x Udinese

Campeonato Turco

  • 14h - Besiktas x Fatih Karagumruk

Campeonato Inglês

  • 16h - Manchester United x Brentford

Campeonato Espanhol

  • 16h - Espanyol x Levante 

Campeonato Português

  • 16h15 - Gil Vicente x Casa Pia

Campeonato Brasileiro Feminino

  • 18h - América-MG x São Paulo
  • 20h - Palmeiras x Santos
  • 21h - Atlético-MG x Botafogo

Campeonato Brasileiro 2ª divisão

  • 19h - Athletic x Náutico

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Globo

  • Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda, 27

SBT

  • Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda, 27

Record

  • Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda, 27

Band

  • Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda, 27

BandSports

  • Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta segunda, 27

TV Brasil

  • 21h - Atlético-MG x Botafogo - Brasileirão Feminino

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

  • 20h - Palmeiras x Santos - Campeonato Brasileiro Feminino

ESPN

  • 16h - Manchester United x Brentford - Campeonato Inglês
  • 19h - Athletic x Náutico - Brasileirão 2.ª divisão

ESPN2

  • Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta segunda, 27

ESPN3

  • 16h - Espanyol x Levante - Campeonato Espanhol

ESPN4

  • 13h30 - Cagliari x Atalanta - Campeonato Italiano

XSports

  • Nenhum jogo vai passar na XSports nesta segunda, 27

Premiere

  • Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda, 27

TNT Sports

  • Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta segunda, 27

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 13h30 - Cagliari x Atalanta - Campeonato Italiano
  • 14h - Besiktas x Fatih Karagumruk - Campeonato Turco
  • 15h45 - Lazio x Udinese - Campeonato Italiano
  • 16h - Manchester United x Brentford - Campeonato Inglês
  • 16h - Espanyol x Levante - Campeonato Espanhol
  • 16h15 - Gil Vicente x Casa Pia - Campeonato Português
  • 19h - Athletic x Náutico - Brasileirão 2ª divisão 

Canal Goat

  • Nenhum jogo vai passar no Canal Goat nesta segunda, 27

GE TV

  •  20h - Palmeiras x Santos - Campeonato Brasileiro Feminino

Onefootball

  • Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta segunda, 27

HBO Max

  • Nenhum jogo vai passar no HBO Max nesta segunda, 27

Paramount+

  • Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda, 27

Prime Video

  • Nenhum jogo vai passar no Prime Video nesta segunda, 27

Cazé TV

  • 15h45 - Lazio x Udinese - Campeonato Italiano 

Apple TV

  • Nenhum jogo vai passar na Apple TV nesta segunda, 27
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