Jogos desta segunda, 27: onde assistir ao vivo e horários

A segunda-feira, 27, será de agenda cheia para o futebol. Os principais campeonatos europeus, em sua reta final, seguem com suas respectivas rodadas, além do Brasileirão Feminino e da 2.ª divisão.
Dentre os principais jogos, destaque para Manchester United x Brentford pelo Campeonato Inglês e Palmeiras x Santos pelo Brasileirão Feminino.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos
Campeonato Italiano
- 13h30 - Cagliari x Atalanta
- 15h45 - Lazio x Udinese
Campeonato Turco
- 14h - Besiktas x Fatih Karagumruk
Campeonato Inglês
- 16h - Manchester United x Brentford
Campeonato Espanhol
Campeonato Português
- 16h15 - Gil Vicente x Casa Pia
Campeonato Brasileiro Feminino
- 18h - América-MG x São Paulo
- 20h - Palmeiras x Santos
- 21h - Atlético-MG x Botafogo
Campeonato Brasileiro 2ª divisão
Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?
Globo
- Nenhum jogo vai passar na Globo nesta segunda, 27
SBT
- Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda, 27
Record
- Nenhum jogo vai passar na Record nesta segunda, 27
Band
- Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda, 27
BandSports
- Nenhum jogo vai passar na BandSports nesta segunda, 27
TV Brasil
- 21h - Atlético-MG x Botafogo - Brasileirão Feminino
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
Sportv
- 20h - Palmeiras x Santos - Campeonato Brasileiro Feminino
ESPN
- 16h - Manchester United x Brentford - Campeonato Inglês
- 19h - Athletic x Náutico - Brasileirão 2.ª divisão
ESPN2
- Nenhum jogo vai passar na ESPN2 nesta segunda, 27
ESPN3
- 16h - Espanyol x Levante - Campeonato Espanhol
ESPN4
- 13h30 - Cagliari x Atalanta - Campeonato Italiano
XSports
- Nenhum jogo vai passar na XSports nesta segunda, 27
Premiere
- Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda, 27
TNT Sports
- Nenhum jogo vai passar na TNT Sports nesta segunda, 27
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Disney+
- 13h30 - Cagliari x Atalanta - Campeonato Italiano
- 14h - Besiktas x Fatih Karagumruk - Campeonato Turco
- 15h45 - Lazio x Udinese - Campeonato Italiano
- 16h - Manchester United x Brentford - Campeonato Inglês
- 16h - Espanyol x Levante - Campeonato Espanhol
- 16h15 - Gil Vicente x Casa Pia - Campeonato Português
- 19h - Athletic x Náutico - Brasileirão 2ª divisão
Canal Goat
- Nenhum jogo vai passar no Canal Goat nesta segunda, 27
GE TV
- 20h - Palmeiras x Santos - Campeonato Brasileiro Feminino
Onefootball
- Nenhum jogo vai passar na Onefootball nesta segunda, 27
HBO Max
- Nenhum jogo vai passar no HBO Max nesta segunda, 27
Paramount+
- Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda, 27
Prime Video
- Nenhum jogo vai passar no Prime Video nesta segunda, 27
Cazé TV
- 15h45 - Lazio x Udinese - Campeonato Italiano
Apple TV
- Nenhum jogo vai passar na Apple TV nesta segunda, 27