Bayer Leverkusen x Bayern de Munique: onde assistir, horário e escalações pela Copa da Alemanha

Na BayArena, um dos duelos mais pesados da temporada coloca em jogo mais do que uma vaga na final

Harry Kane: jogador deve entrar na partida de hoje

Tamires Vitorio
Publicado em 22 de abril de 2026 às 08h06.

Bayer Leverkusen e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira, 22 de abril, às 15h45 (horário de Brasília), na BayArena, em Leverkusen. A partida é válida pela semifinal da Copa da Alemanha e quem vencer avança à decisão do dia 23 de maio.

O Leverkusen chega ao duelo em momento instável. A equipe trocou de treinador recentemente, perdeu para o Augsburg na Bundesliga e ocupa a sexta colocação no campeonato alemão, com 52 pontos — quatro atrás do Stuttgart, que fecha o G-4. Para o jogo, Terrier e o lateral Arthur seguem no departamento médico.

Do outro lado, o Bayern vive a melhor fase da temporada. Recém-campeão da Bundesliga e semifinalista da Champions League, o time de Vincent Kompany busca o triplete. Os desfalques são Gnabry, Tom Bischof e Lennart Karl, todos lesionados. Harry Kane, Luis Díaz e Jamal Musiala estão confirmados.

No histórico entre os dois clubes na Copa da Alemanha, o Bayern leva vantagem: cinco vitórias contra dois triunfos do Leverkusen e um empate em oito confrontos. O último encontro, em setembro de 2024, terminou 1 a 0 para o Leverkusen nas oitavas de final.

Onde assistir a Bayer Leverkusen x Bayern de Munique

A partida terá transmissão da ESPN 4 (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Prováveis escalações

  • Bayer Leverkusen (Técnico: Kasper Hjulmand)

Flekken; Quansah, Andrich, Tapsoba; Lucas Vázquez, Palacios, Aleix García, Grimaldo; Maza, Tillman; Schick.

  • Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Musiala, Luis Díaz; Kane.

