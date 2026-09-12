Maracanã vai trocar de gramado para 2027 e adotará tecnologia híbrida para aumentar resistência

O Estádio do Maracanã passará por uma reformulação profunda em sua estrutura de jogo para a temporada de 2027. Diante das críticas recorrentes de atletas de Flamengo e Fluminense em relação às condições da superfície, o Consórcio Fla-Flu decidiu substituir o piso atual pela grama "Celebration Hybrid", considerada mais moderna, resistente e maleável para processos de manutenção em comparação à tradicional "Bermuda Celebration" utilizada atualmente.

A execução das obras de troca do gramado está programada para iniciar imediatamente após o encerramento do Campeonato Brasileiro, em dezembro de 2026. A remoção total do piso atual ocorrerá logo após a realização da 38ª rodada, abrindo espaço para o plantio da nova espécie no mesmo mês. A intervenção direta no calendário causará impacto em eventos festivos tradicionais, como o "Jogo das Estrelas", organizado por Zico, que precisará ser realocado para outra data devido às obras no campo.

A decisão de promover a substituição ocorre após um período de intenso escrutínio sobre a qualidade do piso no principal templo do esporte nacional. A sobrecarga de compromissos oficiais, somada às exigências técnicas impostas pelo calendário do futebol brasileiro, colocou a administração do estádio sob forte pressão por parte das comissões técnicas e dos próprios jogadores das equipes mandantes.

Fatores climáticos e sobrecarga no calendário

Em apresentação recente, a administração do estádio detalhou os motivos por trás da queda de rendimento do gramado ao longo de 2026. De cinco fatores essenciais monitorados pela gestão, quatro apresentaram piora em relação ao ano anterior. Entre os principais problemas, destacam-se o aumento de 26% no registro de chuvas nos dias de partidas ou nas 24 horas anteriores, além da redução no intervalo de dias disponíveis entre os confrontos.

Segundo a cúpula administradora, a combinação de um inverno atipicamente mais quente com volumes elevados de precipitação deixou a superfície menos densa e excessivamente úmida. Sem janelas adequadas de recuperação entre os compromissos de Flamengo, Fluminense e partidas eliminatórias, o desgaste se acumulou de forma acelerada.

Impacto da Copa do Mundo Feminina e autonomia da gestão

Apesar de o Maracanã ter sido confirmado como sede de nove partidas da Copa do Mundo Feminina, a direção do complexo esportivo negou veementemente que a substituição do gramado tenha sido motivada por exigências da entidade organizadora do torneio internacional.

Em declaração concedida ao portal Globoesporte.com, o CEO do Maracanã, Fred Nantes, enfatizou que o foco principal da administração é garantir a integridade do piso para as dezenas de partidas disputadas anualmente pelos clubes administradores. "Estamos fazendo o que precisamos para que os times joguem no Maracanã em todos os jogos. Eu não posso pensar em nove jogos de Copa quando tenho mais de 70 partidas dos clubes que mantêm o estádio durante 20 anos", pontuou o dirigente, reforçando que a nova grama mais resistente servirá justamente para suportar a maratona severa do calendário nacional e internacional.