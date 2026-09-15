Platense x Fluminense: onde assistir, escalações e horário

RESUMO | O Fluminense visita o Platense nesta terça-feira, 15, às 19h (de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, na Região Metropolitana de Buenos Aires, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Com a vantagem construída após vencer por 2 a 0 no Maracanã, o Tricolor das Laranjeiras pode até perder por um gol de diferença para garantir a classificação à semifinal do torneio continental.

O Fluminense entra em campo na noite desta terça-feira, 15, para defender uma vantagem importante rumo às semifinais da Copa Libertadores. A equipe carioca mede forças com o Platense, da Argentina, a partir das 19h (no horário de Brasília), no Estádio Ciudad de Vicente López, localizado na Região Metropolitana de Buenos Aires. O confronto de volta das quartas de final coloca o Tricolor em uma posição confortável, mas ciente da pressão que encontrará atuando em território argentino diante de um adversário empurrado por sua torcida.

No primeiro duelo da eliminatória, disputado na semana passada no Estádio do Maracanã, o Fluminense fez valer o fator casa e construiu um sólido triunfo por 2 a 0. Com esse resultado, os comandados de Marcão podem até empatar ou sofrer uma derrota por margem mínima de um gol de diferença que, ainda assim, avançarão de fase. Para o Platense, comandado pelo técnico Martín Palermo, a missão exige uma vitória por dois gols de vantagem para forçar a decisão nas cobranças de pênaltis, ou um triunfo por três ou mais gols de diferença para assegurar a classificação direta no tempo regulamentar. O vencedor deste mata-mata enfrentará na próxima fase quem avançar do confronto entre LDU e Palmeiras.

Para este compromisso decisivo, a comissão técnica tricolor administrou o desgaste físico do elenco ao utilizar uma formação alternativa no compromisso recente pelo Campeonato Brasileiro contra o Atlético-MG. Nomes de peso como o atacante Hulk, que ficou de fora da última rodada nacional por questões contratuais, e o ponta Canobbio — que cumpriu suspensão no jogo de ida — retornam revigorados ao time titular. Por outro lado, o departamento médico segue monitorando atletas lesionados e jogadores pendurados com cartões amarelos acumulados.

Desfalques e prováveis escalações para o duelo

O Platense enfrenta uma série de desfalques confirmados por lesão para a partida, incluindo Luciano Giménez, Santiago Quirós, Gonzalo Goñi, Héctor Bobadilla e Tomás Nasif. Ainda assim, Martín Palermo preservou peças importantes no último compromisso pelo Campeonato Argentino para focar na decisão continental.

O Platense deve ir a campo com Cozzani no gol; Juan Saborido, Vázquez, Víctor Cuesta e Tomás Silva na defesa; Barrios, Pablo Ferreira e Zapiola no meio-campo; com Mainero, Togni e Retamar formando o trio de ataque.

Do lado do Fluminense, o técnico Marcão tem como baixas confirmadas Alisson, John Kennedy e Samuel Xavier no departamento médico, enquanto a presença do zagueiro Ignácio segue como dúvida dependendo de reavaliação médica. A provável escalação tricolor conta com Fábio; Guga, Thiago Silva, Millán (Ignácio) e Renê; Martinelli e Nonato; Canobbio, Ganso e Soteldo; com o comando ofensivo entregue a Hulk.

Onde assistir

Competição: Copa Libertadores (Quartas de final - Jogo de volta)

Copa Libertadores (Quartas de final - Jogo de volta) Data: 15 de setembro de 2026

15 de setembro de 2026 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Estádio Ciudad de Vicente López, Buenos Aires (Argentina)

Estádio Ciudad de Vicente López, Buenos Aires (Argentina) Transmissão ao vivo: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)

O que o Fluminense precisa para se classificar às semifinais?

Devido à vitória por 2 a 0 no jogo de ida, o Tricolor pode perder por até um gol de diferença na Argentina e mesmo assim garantir a vaga.

Quais são os principais desfalques do Fluminense para a partida?

O clube carioca não conta com Alisson, Samuel Xavier e John Kennedy, lesionados, enquanto a escalação de Ignácio é tratada como dúvida.

Onde assistir ao vivo à partida entre Platense e Fluminense?

O jogo decisivo terá transmissão ao vivo para todo o Brasil através da ESPN (na TV fechada) e do serviço de streaming Disney+.