F1: Bortoleto vê Madri como oportunidade de evolução para Audi

A Fórmula 1 desembarca nesta semana em mais uma cidade europeia para uma das principais novidades do calendário de 2026. O Circuito de Madring será palco do Grande Prêmio da Espanha, 14ª etapa da temporada, no dia 13 de setembro.

Gabriel Bortoleto, piloto brasileiro da categoria, chega ao novo desafio motivado pela evolução de desempenho da equipe Audi nas últimas provas.

Conheça o Circuito de Madring

Com aproximadamente 5,4 quilômetros e 20 curvas, o traçado semipermanente combina setores urbanos com trechos construídos especificamente para a competição nos arredores do complexo IFEMA, na capital espanhola.

O principal ponto de destaque do circuito será a curva La Monumental, com uma inclinação de 19 graus e a promessa de exigir bastante dos pilotos e dos carros.

No relatório prévio da equipe, Bortoleto afirmou ver a ausência de referências anteriores como algo interessante durante sua preparação. "Estou ansioso pela corrida em Madrid. Tenho me preparado no simulador e agora estou curioso para vivenciá-la na realidade", disse.

O piloto também falou sobre o desafio de começar praticamente do zero em um circuito novo e como a falta de experiência prévia obriga os competidores a evoluírem ao longo do fim de semana.

"Um novo circuito é sempre um desafio empolgante, porque todos começam de uma posição semelhante e vamos aprendendo coisas novas ao longo do fim de semana", comentou.

Madrid será bom para a Audi?

A animação de Bortoleto para a corrida em Madrid também pode ser associada ao bom desempenho que a Audi apresentou durante o Grande Prêmio da Itália. Apesar de não estar entre os melhores do grid, o brasileiro avaliou que a corrida trouxe esperança para a equipe.

"Fomos melhores do que esperávamos em Monza em termos de desempenho, o que foi encorajador, e espero que Madrid nos dê a chance de lutar por algo mais", afirmou.

O GP de Madri será a última corrida da temporada na Europa. Por isso, Bortoleto espera fechar essa sequência do calendário de forma positiva: "É a última corrida na Europa este ano, então seria ótimo terminar esta temporada com um bom resultado", concluiu.