Lenda que treinou Jordan e Kobe Bryant ganha estátua: quem é Phil Jackson

O Los Angeles Lakers anunciou oficialmente que homenageará Phil Jackson com a construção de uma estátua de bronze do lendário treinador na Star Plaza, localizada na parte externa da Crypto.com Arena, em Los Angeles.

A cerimônia solene de inauguração do monumento está agendada para o dia 9 de abril, ocorrendo horas antes do confronto oficial da equipe californiana contra o Minnesota Timberwolves. A iniciativa coroa o legado de um dos maiores estrategistas da história da National Basketball Association (NBA), responsável por dinastias marcantes que moldaram a era moderna do basquete mundial.

A presidente da franquia, Jeanie Buss, destacou o impacto profundo do ex-treinador na cultura vencedora da organização. Em pronunciamento oficial, a dirigente ressaltou que o profissional define o conceito de basquete campeão e que sua abordagem revolucionária extraiu o máximo desempenho de alguns dos maiores atletas a pisarem em uma quadra de basquete. Com a homenagem, Jackson integrará um grupo restrito de lendas imortalizadas em frente ao ginásio dos Lakers, unindo-se a nomes históricos como Kareem Abdul-Jabbar, Elgin Baylor, Kobe Bryant, Magic Johnson, Shaquille O’Neal, Pat Riley, Jerry West e o lendário narrador Chick Hearn.

A trajetória que conduz Phil Jackson a esse patamar de reconhecimento é repleta de recordes intransponíveis, liderança de vestiários complexos e filosofias de jogo que mudaram os rumos táticos do esporte profissional. Ao longo de décadas dedicadas ao basquete, o ex-jogador e técnico acumulou um total impressionante de 13 campeonatos da NBA, sendo dois conquistados em sua fase como atleta e onze anéis obtidos como treinador principal, marca que permanece isolada como a maior da história da liga americana.

As origens, a formação e a carreira como jogador

Philip Douglas Jackson nasceu em 17 de setembro de 1945, na remota cidade de Deer Lodge, no estado de Montana. Filho de ministros religiosos da vertente Assembleia de Deus, Jackson cresceu em um ambiente austero e rigoroso, em que o consumo de entretenimento, como televisão, e a prática de danças eram estritamente proibidos durante sua infância. O esporte emergiu na juventude como o principal canal de expressão e liberdade, levando-o a se destacar em diversas modalidades durante o ensino médio em Williston, no estado de Dakota do Norte, antes de aceitar uma bolsa para estudar e jogar basquete na Universidade de North Dakota.

Durante o período universitário, Jackson integrou a equipe dos Fighting Sioux e consolidou seu nome no cenário esportivo nacional ao liderar o programa a ótimas campanhas nos torneios da NCAA Division II, recebendo honrarias de All-American em múltiplas temporadas. Sua inteligência tática, envergadura avantajada e dedicação defensiva chamaram a atenção dos olheiros profissionais, resultando em sua seleção no Draft da NBA de 1967 pelo New York Knicks, escolhido na segunda rodada como o 17º atleta geral.

Como jogador profissional, Jackson defendeu as cores dos Knicks por 13 temporadas consecutivas, estabelecendo-se rapidamente como um dos reservas mais inteligentes, dedicados e queridos pela torcida da equipe de Nova York. Embora limitadas por suas características ofensivas, suas contribuições defensivas e leitura de jogo foram fundamentais para a conquista dos títulos da NBA de 1970 e 1973. É emblemático que, durante a primeira campanha vitoriosa dos Knicks em 1969–70, Jackson não pôde atuar nas quadras devido a uma cirurgia de fusão espinhal, aproveitando o período de recuperação para escrever um livro fotográfico detalhado sobre os bastidores da equipe, demonstrando desde cedo sua inclinação para a observação analítica do esporte. Após encerrar sua passagem pelos Knicks, concluiu a carreira de jogador atuando pelo New Jersey Nets entre 1978 e 1980.

A ascensão à prancheta e o domínio com os Bulls

A transição de Phil Jackson para a carreira técnica iniciou-se nas ligas menores do basquete profissional, passando por experiências formativas na Continental Basketball Association (CBA), onde conquistou títulos com o Albany Patroons e foi eleito o treinador do ano, além de passagens pelo basquete de Porto Rico. Sua grande oportunidade no cenário principal da NBA concretizou-se em 1987, quando foi contratado como assistente técnico do Chicago Bulls sob a batuta de Doug Collins.

Promovido a treinador principal da franquia de Illinois em 1989, Jackson encontrou no assistente Tex Winter o aliado perfeito para implementar o famigerado ataque em triângulo. A adoção dessa engrenagem tática coletiva permitiu que Michael Jordan e Scottie Pippen superassem as barreiras defensivas impostas pelos rivais da Conferência Leste, notadamente o Detroit Pistons. Sob a liderança do novo técnico, os Bulls inauguraram uma das maiores eras de hegemonia da história do esporte ao faturar o primeiro tricampeonato consecutivo entre 1991 e 1993.

Após o hiato gerado pela primeira aposentadoria de Michael Jordan da modalidade, o retorno do astro permitiu a Jackson liderar uma reformulação estrutural do elenco com a chegada de Dennis Rodman. O resultado foi uma segunda sequência avassaladora de três títulos seguidos entre 1996 e 1998, período coroado pela quebra do recorde de vitórias em uma temporada regular com 72 triunfos. Apesar das divergências profundas e atritos públicos com o gerente geral Jerry Krause, que culminaram em sua saída da franquia após o sexto título em 1998, o período consagrou definitivamente a competência de Jackson na gestão de egos e na maximização do talento coletivo.

A consolidação do mito nos Los Angeles Lakers

Após um breve ano sabático, Phil Jackson assumiu o comando técnico do Los Angeles Lakers em 1999, herdando um elenco altamente talentoso encabeçado por Shaquille O'Neal e um jovem em ascensão chamado Kobe Bryant. A fórmula vencedora do ataque em triângulo adaptou-se com perfeição ao talento dominante da dupla de superestrelas, resultando em mais um tricampeonato consecutivo histórico para a franquia de Los Angeles nas temporadas de 2000, 2001 e 2002.

O desgaste nas relações internas e a subsequente separação da dupla com a troca de O'Neal para o Miami Heat levaram a uma reestruturação e a um breve hiato de Jackson no clube. No entanto, o treinador retornou ao comando dos Lakers em 2005 para restabelecer a harmonia competitiva e conduzir o time a novas finais. Ao lado de Kobe Bryant e do pivô Pau Gasol, Jackson adicionou mais dois títulos consecutivos à sua galeria pessoal nas temporadas de 2009 e 2010, superando marcas históricas e tornando-se o técnico com maior número de vitórias acumuladas em playoffs e finais na história da NBA.

O apelido de Zen Master e o legado cultural

Além dos 11 anéis de campeão conquistados na beirada da quadra, Phil Jackson revolucionou o esporte ao introduzir uma abordagem holística e filosófica na gestão de equipes de alto rendimento. Influenciado por leituras de filosofias orientais, psicologia analítica e tradições espirituais nativo-americanas, o treinador utilizava técnicas de meditação coletiva, leitura de livros de autoconhecimento e rituais de foco mental com seus atletas para blindar os plantões contra as pressões da mídia e manter a coesão de grupo.

Essa metodologia singular valeu-lhe o apelido mundialmente famoso de Zen Master. A habilidade de transformar atletas individualistas em engrenagens altruístas de um sistema coletivo complexo elevou o basquete a uma dimensão intelectual sem precedentes. Após sua aposentadoria definitiva das funções técnicas em 2011 — encerrando sua carreira no banco dos Lakers, Jackson foi presidente de operações do New York Knicks entre 2014 e 2017.