Uma imersão de 30 horas, 400 líderes e um índice de marca que só subiu

A Sem Parar Corpay cresce em dois dígitos ano contra ano. Para sustentar esse ritmo, a empresa decidiu tirar quase 400 líderes, da supervisão à presidência, da rotina por dois dias inteiros.

O resultado foi o Leadership Summit, primeira edição de um formato mais imersivo dentro da Jornada de Liderança que a companhia vem construindo desde 2024.

Os quase 400 líderes participaram de um treinamento In Company desenvolvido sob medida pela Saint Paul In Company, com mais de 30 horas de desenvolvimento reunindo 100% do público de liderança em um único espaço, algo que a empresa nunca havia feito antes.

“A Jornada de Liderança, assim como o Leadership Summit, não é um projeto de RH, mas uma agenda do negócio”, diz Daniel Campos, CHRO da Sem Parar Corpay.

Por que abandonar o modelo anterior

Até então, o desenvolvimento de lideranças acontecia de forma mais pulverizada ao longo do ano. Para 2026, a empresa quis testar algo diferente: concentrar a experiência, ampliar o networking entre os líderes e criar mais espaço de troca, sem perder de vista a eficiência do investimento.

Para tocar o projeto, a Sem Parar Corpay avaliou pelo menos três instituições de educação executiva antes de fechar com a Saint Paul In Company, braço de treinamentos corporativos customizados da Saint Paul. Pesou a favor a combinação de reputação em inovação e tecnologia com a capacidade de entregar, em formato In Company, uma experiência para um público de quase 400 pessoas de uma só vez.

“Nós conhecemos as dores e os desafios do negócio; eles trazem a expertise para transformar essas necessidades em uma experiência de alto nível para nossas lideranças”, explica Campos.

Da supervisão à presidência, na mesma sala

Reunir todos os níveis de liderança em uma mesma agenda foi uma aposta deliberada. A leitura interna era de que temas como inteligência artificial exigem adaptação de qualquer posição, independentemente do cargo. Ao mesmo tempo, sessões direcionadas permitiram aprofundar assuntos específicos para diferentes públicos dentro do mesmo evento.

O desafio, segundo Campos, foi manter profundidade para plateias com níveis de experiência tão distintos sem cair no genérico. Os números da avaliação de satisfação sugerem que a fórmula funcionou: índice médio de 4,5 em uma escala de 1 a 5, com 91% dos participantes avaliando a experiência nas notas 4 ou 5.

O que já aparece nos indicadores

O Leadership Summit aconteceu nos dias 18 e 19 de agosto, recente demais para medir mudanças de comportamento de liderança ou impacto direto em resultados de negócio. Mas o RH já rastreia sinais em outra frente: employer branding.

O TPI (Tech Positioning Index), índice interno que mede a percepção da Sem Parar Corpay como empresa de tecnologia e inovação, subiu de 5,5 para 6,0. No mesmo período, a marca registrou crescimento de 28% nas interações e um aumento de 21% no interesse pelas vagas abertas no LinkedIn.

Uma agenda maior do que um evento

O Leadership Summit não substitui outras frentes de desenvolvimento em curso na empresa. A Jornada de Times, voltada às demais posições, trabalha neste ano três competências para o futuro do trabalho: dados, inteligência artificial e pensamento crítico. O programa registra satisfação média de 9,6.

Há ainda o OTR (Organization Talent Review), processo interno de discussão de sucessão e desenvolvimento de talentos, e a evolução dos indicadores de engajamento: pela primeira vez, a empresa atingiu 81% no indicador medido pela Culture Amp, plataforma global de gestão de pessoas, patamar acima da média das empresas avaliadas pela ferramenta.

Para Campos, o pano de fundo comum a todas essas iniciativas é preparar a companhia para a convivência entre pessoas e inteligência artificial. “O RH tem um papel importante em ajudar a organização e as lideranças a navegarem esse novo ambiente, fortalecendo vínculos de confiança, capacidade de julgamento e uma cultura que estimule as pessoas a questionarem e utilizarem a tecnologia de forma responsável”, afirma.

Mais do que um treinamento, o Leadership Summit deixa uma pista sobre o tipo de líder que a Sem Parar Corpay quer formar: alguém confortável tomando decisões em meio à mudança, não apesar dela.