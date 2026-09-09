Napoli x Arsenal: saiba tudo do jogo de hoje da Champions

O Estádio Diego Armando Maradona, localizado em Nápoles, prepara-se para ser o cenário de um dos duelos mais interessantes desta rodada inaugural da nova fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.

Nesta quarta-feira, a partir das 16h (no horário oficial de Brasília), as equipes de Napoli e Arsenal medem forças.

O clube londrino chega embalado pelo excelente e consistente início de temporada oficial e ostenta com justiça o status de favorito para o duelo no Sul da Itália. O

s comandados de Mikel Arteta mantêm uma campanha impecável, somando quatro vitórias em quatro partidas oficiais disputadas até o momento, sequência que incluiu a conquista da Supercopa da Inglaterra sobre o Manchester City e, mais recentemente, um triunfo de virada por 2 a 1 sobre o Chelsea em clássico disputado na Premier League. Sob a batuta técnica de Arteta, os Gunners tentam canalizar toda a energia positiva do ambiente doméstico para a principal competição de clubes do continente, com o objetivo de apagar as marcas do vice-campeonato amargo conquistado na última temporada e, finalmente, erguer a inédita taça europeia que tanto falta à rica história da instituição.

Em contrapartida, o Napoli atravessa um momento inicial de oscilação e instabilidade competitiva na Serie A italiana, chegando pressionado para buscar uma resposta imediata diante de sua apaixonada torcida.

Após estrear no torneio nacional com uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Genoa, a equipe comandada pelo experiente técnico Massimiliano Allegri sofreu revezes preocupantes e consecutivos para o Como, por 2 a 1, e para a Inter de Milão, em um jogo decidido por 3 a 2.

Para piorar o cenário antes do debute europeu, Allegri terá de quebrar a cabeça para contornar desfalques de peso em seu plantel, com destaque para a ausência sentida do meio-campista Scott McTominay, além de Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci e Giovane Nascimento, todos entregues ao departamento médico.

Onde assistir

Space: Transmissão exclusiva ao vivo pela televisão fechada para todo o país.

TNT Sports Brasil: Cobertura jornalística pré-jogo e exibição ao vivo através do canal oficial no YouTube.

HBO Max: Disponível para streaming online, permitindo assistir ao espetáculo em computadores, celulares, tablets e smart TVs com alta definição.

Raio-X do confronto

O histórico de confrontos diretos entre o Napoli e o Arsenal registra duelos que apontam uma vantagem favorável à equipe inglesa ao longo dos cruzamentos ocorridos em torneios europeus organizados pela UEFA.