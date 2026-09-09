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Fase de grupos copa 2026

Napoli x Arsenal: saiba tudo do jogo de hoje da Champions

Gunners visitam o estádio Diego Armando Maradona na estreia da fase de liga buscando iniciar a caminhada europeia com o pé direito.

Arsenal venceu 3 dos 4 confrontos contra o Napoli na história do futebol europeu. (Reprodução/UEFA) (Reprodução/UEFA)

Arsenal venceu 3 dos 4 confrontos contra o Napoli na história do futebol europeu. (Reprodução/UEFA) (Reprodução/UEFA)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 11h56.

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O Estádio Diego Armando Maradona, localizado em Nápoles, prepara-se para ser o cenário de um dos duelos mais interessantes desta rodada inaugural da nova fase de liga da UEFA Champions League 2026/27.

Nesta quarta-feira, a partir das 16h (no horário oficial de Brasília), as equipes de Napoli e Arsenal medem forças.

O clube londrino chega embalado pelo excelente e consistente início de temporada oficial e ostenta com justiça o status de favorito para o duelo no Sul da Itália. O

s comandados de Mikel Arteta mantêm uma campanha impecável, somando quatro vitórias em quatro partidas oficiais disputadas até o momento, sequência que incluiu a conquista da Supercopa da Inglaterra sobre o Manchester City e, mais recentemente, um triunfo de virada por 2 a 1 sobre o Chelsea em clássico disputado na Premier League. Sob a batuta técnica de Arteta, os Gunners tentam canalizar toda a energia positiva do ambiente doméstico para a principal competição de clubes do continente, com o objetivo de apagar as marcas do vice-campeonato amargo conquistado na última temporada e, finalmente, erguer a inédita taça europeia que tanto falta à rica história da instituição.

Em contrapartida, o Napoli atravessa um momento inicial de oscilação e instabilidade competitiva na Serie A italiana, chegando pressionado para buscar uma resposta imediata diante de sua apaixonada torcida.

Após estrear no torneio nacional com uma vitória convincente por 2 a 0 sobre o Genoa, a equipe comandada pelo experiente técnico Massimiliano Allegri sofreu revezes preocupantes e consecutivos para o Como, por 2 a 1, e para a Inter de Milão, em um jogo decidido por 3 a 2.

Para piorar o cenário antes do debute europeu, Allegri terá de quebrar a cabeça para contornar desfalques de peso em seu plantel, com destaque para a ausência sentida do meio-campista Scott McTominay, além de Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci e Giovane Nascimento, todos entregues ao departamento médico.

Onde assistir

  • Space: Transmissão exclusiva ao vivo pela televisão fechada para todo o país.
  • TNT Sports Brasil: Cobertura jornalística pré-jogo e exibição ao vivo através do canal oficial no YouTube.
  • HBO Max: Disponível para streaming online, permitindo assistir ao espetáculo em computadores, celulares, tablets e smart TVs com alta definição.

Raio-X do confronto

O histórico de confrontos diretos entre o Napoli e o Arsenal registra duelos que apontam uma vantagem favorável à equipe inglesa ao longo dos cruzamentos ocorridos em torneios europeus organizados pela UEFA.

  • Retrospecto geral: Em 4 jogos oficiais realizados na história das competições continentais, o Arsenal soma 3 vitórias (75%), contra apenas 1 triunfo do Napoli (25%), sem nenhum empate registrado no tempo regulamentar, totalizando 5 gols marcados pelos ingleses e 2 tentos anotados pelos italianos.
  • Jogos em Londres (Inglaterra): Atuando como mandante no Emirates Stadium, o Arsenal recebeu o Napoli em 2 oportunidades e venceu ambas por 2 a 0 — primeiro na fase de grupos da Champions League de 2013/14 e posteriormente nas quartas de final da UEFA Europa League de 2018/19.
  • Jogos em Nápoles (Itália): Nos 2 confrontos disputados no estádio Diego Armando Maradona, o retrospecto aponta equilíbrio absoluto, com 1 vitória do Napoli por 2 a 0 na Champions de 2013/14 e 1 triunfo do Arsenal por 1 a 0 no mata-mata da Europa League de 2018/19.
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