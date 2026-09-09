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Apple cria "carimbo" digital para provar que uma foto não foi feita por IA

Novo recurso do iPhone 18 Pro adiciona metadados à foto para comprovar que ela não foi gerada por inteligência artificial

O recurso Apple Reference Image no iPhone 18 Pro cria um "carimbo" digital que ajuda a atestar a autenticidade de fotografias. (Reprodução)

O recurso Apple Reference Image no iPhone 18 Pro cria um "carimbo" digital que ajuda a atestar a autenticidade de fotografias. (Reprodução)

André Lopes
André Lopes

Editor de Inteligência Artificial e Tecnologia

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 14h34.

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Em meio à corrida do setor por ferramentas que sinalizem conteúdo gerado por inteligência artificial, como a marca d'água que a Anthropic passou a aplicar em textos do Claude, a Apple anunciou o caminho inverso: um recurso para provar que uma foto é real.

Batizado de Apple Reference Image, o sistema adiciona metadados à foto capturada pela câmera do iPhone 18 Pro, garantindo que a imagem não foi gerada por IA.

Na prática, o aparelho guarda uma "imagem de referência" junto com qualquer edição posterior, permitindo verificar a qualquer momento se o material de origem é autêntico, um contraponto direto à onda de fotos e vídeos sintéticos cada vez mais difíceis de distinguir do real.

A câmera principal também ganhou o sensor Fusion de 48MP com abertura variável, recurso que não é mais exclusivo do modelo Max: agora o iPhone 18 Pro "puro" também tem a função, que permite fechar a abertura para maior profundidade de campo ou abri-la para modo noturno mais rápido e com melhor qualidade.

A Apple também expandiu os controles manuais do app de câmera, permitindo ajustar abertura e velocidade do obturador manualmente, além de um novo m

Acompanhe tudo sobre:AppleApps para iPhone

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