Esporte

Fase de grupos copa 2026

Copa do Mundo: como ficou a classificação do Grupo A após o jogo de hoje

Na última rodada, o México encara a Chéquia, enquanto a Coreia do Sul vai pegar a África do Sul.

Oswin Appollis, da África do Sul, Adam Hlozek e and Lukas Cerv, da Chéquia, disputam lance na partida válida pelo Grupo A da Copa do Mundo (RONALD WITTEK/EFE)

Oswin Appollis, da África do Sul, Adam Hlozek e and Lukas Cerv, da Chéquia, disputam lance na partida válida pelo Grupo A da Copa do Mundo (RONALD WITTEK/EFE)

Luiz Anversa
Luiz Anversa

Repórter

Publicado em 18 de junho de 2026 às 18h47.

O empate entre Chéquia e África do Sul por 1 a 1 nesta quinta-feira, pelo Grupo A da Copa do Mundo, impactou diretamente a situação das duas seleções.

Os dois países, que perderam na primeira rodada, estão agora com um ponto cada, o que dificultou o caminho para a classificação, lembrando que os oito melhores terceiros de cada grupo avançam.

México e Coreia do Sul, que venceram na primeira jornada, se enfrentam nesta noite, já com três pontos cada um.

Na última rodada, o México encara a Chéquia, enquanto a Coreia do Sul vai pegar a África do Sul. Caso empatem os dois últimos jogos, México e Coreia do Sul se classificam nas duas primeiras colocações.

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O guia reúne o calendário completo da fase de grupos da Copa do Mundo 2026, com espaço para anotar placares e acompanhar a classificação das equipes ao longo do torneio.

Também há uma tabela dos jogos da fase de mata-mata, que permite ao leitor definir os classificados para as oitavas de final, quartas de final, semifinais e decisão. Ao final, é possível apontar quem será o grande campeão do Mundial.

Como baixar

Clique no link no final da página e salve gratuitamente no seu computador, tablet ou celular. Depois disso, você pode imprimir o material ou preenchê-lo digitalmente durante toda a Copa do Mundo, que começa nesta quinta-feira, 11, e termina no dia 19 de julho.

O guia foi pensado para facilitar o acompanhamento do torneio e oferecer uma visão completa da caminhada das seleções rumo ao título mais importante do futebol mundial.

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