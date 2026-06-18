Copa do Mundo: como ficou a classificação do Grupo A após o jogo de hoje

O empate entre Chéquia e África do Sul por 1 a 1 nesta quinta-feira, pelo Grupo A da Copa do Mundo, impactou diretamente a situação das duas seleções.

Os dois países, que perderam na primeira rodada, estão agora com um ponto cada, o que dificultou o caminho para a classificação, lembrando que os oito melhores terceiros de cada grupo avançam.

México e Coreia do Sul, que venceram na primeira jornada, se enfrentam nesta noite, já com três pontos cada um.