Espanha divulga convocados para a Copa do Mundo 2026; veja a lista completa

Espanha: seleção é uma das favoritas a vencer a Copa do Mundo 2026 (David Ramos/Getty Images)
Repórter
Publicado em 25 de maio de 2026 às 08h57.
Última atualização em 25 de maio de 2026 às 08h59.
A Seleção Espanhola divulgou nesta segunda-feira, 25, a lista de convocados para a Copa do Mundo 2026.
O técnico Luis de la Fuente anunciou os 26 jogadores escolhidos em evento realizado no Espaço Movistar, no edifício Telefónica, em Madri.
A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde.
A estreia da seleção será no dia 15 de junho, contra Cabo Verde, em Atlanta, nos Estados Unidos.
A seleção espanhola inicia sua preparação no dia 30 de maio, na Cidade do Futebol de Las Rozas
Antes da estreia no Mundial, a equipe fará dois amistosos preparatórios: contra o Iraque, no dia 4 de junho, em La Coruña, e diante do Peru, no dia 8 de junho, em Puebla, no México.
A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo de 2026.
A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, em Estados Unidos, Canadá e México. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções divididas em 12 grupos.