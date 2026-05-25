Esporte

Espanha divulga convocados para a Copa do Mundo 2026; veja a lista completa

Luis de la Fuente divulga nesta segunda-feira, 25, a lista dos 26 jogadores da Espanha para a Copa do Mundo de 2026

Espanha: seleção é uma das favoritas a vencer a Copa do Mundo 2026 (David Ramos/Getty Images)

Espanha: seleção é uma das favoritas a vencer a Copa do Mundo 2026 (David Ramos/Getty Images)

Carolina Ingizza
Carolina Ingizza

Repórter

Publicado em 25 de maio de 2026 às 08h57.

Última atualização em 25 de maio de 2026 às 08h59.

A Seleção Espanhola divulgou nesta segunda-feira, 25, a lista de convocados para a Copa do Mundo 2026.

O técnico Luis de la Fuente anunciou os 26 jogadores escolhidos em evento realizado no Espaço Movistar, no edifício Telefónica, em Madri.

A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde.

A estreia da seleção será no dia 15 de junho, contra Cabo Verde, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Quais jogadores foram convocados pela Espanha?

  • Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Joan García (Barcelona)
  • Defensores: Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cubarsí (Barcelona), Laporte (Athletic Bilbao), Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) e Pedro Porro (Tottenham).
  • Meias/atacantes: Pedri (Barcelona), Fabián Ruíz (PSG), Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atlético de Madrid), Merino (Arsenal), Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) e Lamine Yamal (Barcelona).

Quando a Espanha inicia a preparação para a Copa?

A seleção espanhola inicia sua preparação no dia 30 de maio, na Cidade do Futebol de Las Rozas

Antes da estreia no Mundial, a equipe fará dois amistosos preparatórios: contra o Iraque, no dia 4 de junho, em La Coruña, e diante do Peru, no dia 8 de junho, em Puebla, no México.

Qual é o grupo da Espanha na Copa?

A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo de 2026.

  • Espanha
  • Uruguai
  • Arábia Saudita
  • Cabo Verde
Do Brasil à Alemanha: veja as convocações já divulgadas pelos países para a Copa

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, em Estados Unidos, Canadá e México. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções divididas em 12 grupos.

Acompanhe tudo sobre:EspanhaCopa do Mundo

Mais de Esporte

Brasileirão 2026: veja a tabela atualizada e o resultado dos jogos da 17ª rodada

Espanha divulga convocados para a Copa do Mundo 2026; veja horário e onde assistir

Milan x Cagliari: horário, onde assistir e cenário do jogo

João Fonseca em Roland Garros: brasileiro ganha na estreia e avança à 2ª rodada

Mais na Exame

Mundo

Irã transfere base da Copa de 2026 para o México para evitar problemas com vistos

Brasil

Começam hoje as inscrições para o Enem 2026; veja como participar

Mercados

Wall Street sobe forte apesar de pessimismo recorde nos EUA

Casual

Casio aproxima relógios vintage da Geração Z