Espanha divulga convocados para a Copa do Mundo 2026; veja a lista completa

A Seleção Espanhola divulgou nesta segunda-feira, 25, a lista de convocados para a Copa do Mundo 2026.

O técnico Luis de la Fuente anunciou os 26 jogadores escolhidos em evento realizado no Espaço Movistar, no edifício Telefónica, em Madri.

A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Uruguai, Arábia Saudita e Cabo Verde.

A estreia da seleção será no dia 15 de junho, contra Cabo Verde, em Atlanta, nos Estados Unidos.

Quais jogadores foram convocados pela Espanha?

Goleiros: Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Joan García (Barcelona)

Unai Simón (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal) e Joan García (Barcelona) Defensores: Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cubarsí (Barcelona), Laporte (Athletic Bilbao), Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) e Pedro Porro (Tottenham).

Cucurella (Chelsea), Grimaldo (Bayer Leverkusen), Cubarsí (Barcelona), Laporte (Athletic Bilbao), Pubill (Atlético de Madrid), Eric García (Barcelona), Marcos Llorente (Atlético de Madrid) e Pedro Porro (Tottenham). Meias/atacantes: Pedri (Barcelona), Fabián Ruíz (PSG), Zubimendi (Arsenal), Gavi (Barcelona), Rodri (Manchester City), Alex Baena (Atlético de Madrid), Merino (Arsenal), Oyarzabal (Real Sociedad), Dani Olmo (Barcelona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Ferran Torres (Barcelona), Borja Iglesias (Celta de Vigo), Víctor Muñoz (Osasuna) e Lamine Yamal (Barcelona).

Quando a Espanha inicia a preparação para a Copa?

A seleção espanhola inicia sua preparação no dia 30 de maio, na Cidade do Futebol de Las Rozas

Antes da estreia no Mundial, a equipe fará dois amistosos preparatórios: contra o Iraque, no dia 4 de junho, em La Coruña, e diante do Peru, no dia 8 de junho, em Puebla, no México.

Qual é o grupo da Espanha na Copa?

A Espanha está no Grupo H da Copa do Mundo de 2026.

Espanha

Uruguai

Arábia Saudita

Cabo Verde

A Copa do Mundo de 2026 será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho, em Estados Unidos, Canadá e México. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções divididas em 12 grupos.