Traição? Entenda por que De Bruyne e Courtois, da Bélgica, se 'odeiam'

A campanha da Bélgica na Copa do Mundo de 2026 também chama atenção pelos bastidores. Enquanto a seleção busca avançar na competição, um antigo conflito entre Kevin De Bruyne e Thibaut Courtois voltou ao centro das discussões e reacendeu uma das histórias mais conhecidas da chamada geração de ouro do futebol belga.

O episódio que rompeu a amizade

A origem do afastamento entre os dois jogadores remonta a 2013. Na época, Courtois se envolveu com Caroline Lijnen, então namorada de De Bruyne. O caso ganhou repercussão pública no ano seguinte, quando a própria Caroline revelou que teve um relacionamento com o goleiro durante uma viagem a Madri.

Em entrevista ao Story Magazine, da Bélgica, ela afirmou que a decisão foi motivada por uma traição anterior de De Bruyne, que teria se relacionado com uma de suas melhores amigas. Caroline também contou que encontrou em Courtois uma atenção que, segundo ela, faltava em seu relacionamento anterior.

"Em uma noite de amor com Courtois recebi mais do que Kevin proporcionou em três anos de namoro", reconheceu. "Com ele, eu podia conversar sobre tudo e qualquer coisa, ele até preparou uma refeição deliciosa para mim. Kevin nunca fez isso por mim", lamentou. "Kevin me enganou e eu pensei: 'por que não devo fazer o mesmo?', revelou a ex-namorada do meia belga.

Relação fria na seleção

Antes do episódio, De Bruyne e Courtois eram próximos. Os dois passaram pelas categorias de base da Bélgica, atuaram juntos no Genk e fizeram parte da ascensão da seleção ao cenário internacional.

Desde a divulgação da história, a amizade chegou ao fim. Embora continuem dividindo o vestiário da seleção há mais de uma década, relatos apontam que a convivência é distante. Registros de interação entre os dois durante treinamentos, comemorações e entrevistas são raros, situação que voltou a repercutir durante a atual Copa do Mundo.

Apesar do desgaste pessoal, ambos seguiram como protagonistas da Bélgica em grandes competições. De Bruyne assumiu o papel de principal articulador da equipe, enquanto Courtois se consolidou como um dos goleiros mais respeitados do futebol mundial. O relacionamento, porém, nunca voltou ao nível de antes da polêmica.

Caminhos diferentes fora dos gramados

A vida pessoal dos envolvidos também tomou rumos distintos. Courtois, que é goleiro do Real Madrid, é casado com a modelo Mishel Gerzig e formou família. De Bruyne vive um relacionamento com Michele Lacroix, com quem também tem filhos. Caroline Lijnen seguiu sua vida longe dos holofotes, casou-se e constituiu uma nova família.

Mesmo após mais de dez anos, o episódio continua sendo um dos assuntos mais lembrados quando Courtois e De Bruyne aparecem lado a lado defendendo a Bélgica.

Não sei de onde tiraram que eles ligam pra história da talaricagem até hoje se a atual esposa do De Bruyne faz questão estava assim com a esposa do Courtois no jogo da Bélgica. Se duvidar eles até saem juntos pq ambos já casaram (o courtois 2x) depois daquele rolo https://t.co/EXVM4Uv7Pc pic.twitter.com/5wTQCaZUgc — jéssica (@jessicasuai) July 8, 2026

O fim de um ciclo para a geração de ouro

A Copa do Mundo de 2026 pode representar o último grande capítulo da histórica geração de ouro da Bélgica. Kevin De Bruyne chegou ao torneio com 35 anos e Thibaut Courtois tem 34, liderando um elenco que já perdeu outras referências que marcaram a melhor fase da seleção nas últimas décadas.

Nomes como Eden Hazard, Marouane Fellaini, Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Dries Mertens e Mousa Dembélé já deixaram a equipe nacional. Com isso, De Bruyne, Courtois e Lukaku carregam a responsabilidade de conduzir a Bélgica em uma reta final que pode encerrar de vez o ciclo da geração que colocou o país entre as principais potências do futebol mundial, mas que ficou sem o tão sonhado título.

O próximo desafio da Bélgica será um dos mais difíceis da competição. A seleção enfrenta a Espanha pelas quartas de final da Copa do Mundo, nesta sexta-feira, 10, às 16h (horário de Brasília), em duelo que vale uma vaga entre os quatro melhores do torneio.