Jorge Jesus pediu para Cristiano Ronaldo se aposentar de Portugal? Veja tudo o que se sabe

O técnico Jorge Jesus se pronunciou nesta quinta-feira, 5, sobre a aposentadoria de Cristiano Ronaldo da Seleção Portuguesa. Em entrevista ao Canal 11, o treinador revelou que tentou convencer o atacante a continuar defendendo o país, mas afirmou que respeita a decisão do jogador, anunciada mais cedo.

“Tudo isto é uma decisão dele. Tivemos oportunidade de falar sobre isto antes da primeira convocatória. Pedi-lhe para continuar comigo, porque precisava que estivesse ao meu lado. Mas tenho de aceitar a decisão dele, mas vai estar sempre no coração dos portugueses. Não há volta a dar, ele será sempre uma referência do futebol português”, declarou Jesus.

O comandante também destacou a importância de Ronaldo para o futebol português e sua influência sobre as novas gerações. Os dois trabalharam juntos durante uma temporada no Al-Nassr, da Arábia Saudita, antes de Jesus assumir o comando da seleção.

“O Cris é uma referência mundial, de Portugal, da seleção. É um jogador que, ao longo destes anos, deu muito à seleção. É um símbolo para a juventude portuguesa e a maior parte dos fãs dele são jovens. Tive a oportunidade de partilhar [isso] ao longo do ano que trabalhei com ele no Al Nassr. Ele vai ser sempre uma referência da nossa seleção, do nosso povo e da nossa história”, completou.

Jorge Jesus prepara homenagem a Cristiano Ronaldo

Na entrevista, o treinador também revelou que mandou instalar uma grande imagem de Cristiano Ronaldo no auditório da Federação Portuguesa de Futebol (FPF). A intenção é manter presente o legado do atacante para os jovens e os demais jogadores que frequentam o espaço.

“Mandei colocar uma grande imagem dele no auditório para que todos os jovens e os colegas vejam que está lá presente a referência dele”, explicou.

Jesus contou que conversou com Ronaldo sobre a possibilidade de aposentadoria antes mesmo da primeira convocação do treinador à frente de Portugal. Na ocasião, pediu que o atacante permanecesse na equipe.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo anunciou nesta quinta-feira o fim de sua trajetória pela seleção portuguesa, encerrando um ciclo de 23 anos. O atacante disputou 234 partidas e marcou 146 gols pela equipe nacional, além de conquistar a Eurocopa de 2016 e duas edições da Liga das Nações, em 2019 e 2025.

A decisão acontece após um período de desgaste na relação com Jorge Jesus. Em setembro, Ronaldo deixou a concentração da seleção antes de um compromisso contra a Dinamarca, depois de desentendimentos com o treinador. Posteriormente, a Federação Portuguesa de Futebol aplicou uma suspensão disciplinar de 30 dias ao jogador.