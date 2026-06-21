Esporte

Fase de grupos copa 2026

Veja quem marcou os gols da goleada da Espanha sobre a Arábia Saudita

Lamine Yamal abriu o placar aos 10 minutos, aproveitando cruzamento rasteiro de Mikel Oyarzabal

Lamine Yamal abriu o placar aos 10 minutos, aproveitando cruzamento de Oyarzabal (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Lamine Yamal abriu o placar aos 10 minutos, aproveitando cruzamento de Oyarzabal (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

Yasmim Faria
Yasmim Faria

Colaboradora

Publicado em 21 de junho de 2026 às 15h32.

Última atualização em 21 de junho de 2026 às 15h35.

A Espanha goleou a Arábia Saudita por 4 a 0, neste domingo, 21, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e assumiu a liderança do Grupo H da Copa do Mundo de 2026.

Confira quem foram os autores dos gols espanhóis

Lamine Yamal abre o placar

Foi aos 10 minutos que Lamine Yamal balançou as redes pela primeira vez em Copas do Mundo. O jovem atacante aproveitou cruzamento rasteiro de Mikel Oyarzabal para colocar a bola no gol e abrir o placar para a Espanha.

Oyarzabal amplia

Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, a bola ficou com Dani Olmo, que finalizou cruzado e viu a zaga saudita rebater. Na sobra, Mikel Oyarzabal apareceu para ampliar o placar.

Terceiro gol

Três minutos depois, aos 23, a Espanha construiu o terceiro gol em uma sequência de toques: Pedro Porro cruzou para a área, Cucurella ajeitou de calcanhar, Dani Olmo tocou de cabeça e deu assistência para Oyarzabal completar, garantindo seu segundo gol na partida.

Gol contra fecha a contagem

O placar foi definido aos 48 minutos do segundo tempo, após escanteio e finalização de Cucurella. Na tentativa de bloquear a bola, Hassan Al-Tambakti acabou empurrando para o próprio gol, fechando a goleada espanhola por 4 a 0.

Próximos compromissos do Grupo H

A Espanha volta a campo na próxima sexta-feira, 26, às 21h (de Brasília), contra o Uruguai, em busca da liderança do Grupo H. No mesmo dia e horário, a Arábia Saudita enfrenta Cabo Verde, ainda em busca de uma vaga na próxima fase do torneio.

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