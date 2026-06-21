Veja quem marcou os gols da goleada da Espanha sobre a Arábia Saudita

Lamine Yamal abriu o placar aos 10 minutos, aproveitando cruzamento de Oyarzabal (ROBERTO SCHMIDT/AFP)
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Publicado em 21 de junho de 2026 às 15h32.
Última atualização em 21 de junho de 2026 às 15h35.
A Espanha goleou a Arábia Saudita por 4 a 0, neste domingo, 21, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, e assumiu a liderança do Grupo H da Copa do Mundo de 2026.
Foi aos 10 minutos que Lamine Yamal balançou as redes pela primeira vez em Copas do Mundo. O jovem atacante aproveitou cruzamento rasteiro de Mikel Oyarzabal para colocar a bola no gol e abrir o placar para a Espanha.
18 ANOS, 10 MINUTOS COMO TITULAR E O PRIMEIRO GOL DE LAMINE YAMAL EM COPAS! ELE É MUITO DIFERENTE! pic.twitter.com/r0wR46vL0q
— CazéTV (@CazeTVOficial) June 21, 2026
Aos 20 minutos, após cobrança de escanteio, a bola ficou com Dani Olmo, que finalizou cruzado e viu a zaga saudita rebater. Na sobra, Mikel Oyarzabal apareceu para ampliar o placar.
A ESPANHA CHEGOU NA COPA! Oyarzabal marca o segundo contra a Arábia Saudita!
🚨 𝐒𝐄 𝐓𝐄𝐌 𝐂𝐎𝐏𝐀, 𝐄𝐒𝐐𝐔𝐄𝐂𝐄! É na CazéTV! 🤩📺#CopaNaCazéTV #TempoRealCazéTV pic.twitter.com/oJ9zahvRd7
— CazéTV (@CazeTVOficial) June 21, 2026
Três minutos depois, aos 23, a Espanha construiu o terceiro gol em uma sequência de toques: Pedro Porro cruzou para a área, Cucurella ajeitou de calcanhar, Dani Olmo tocou de cabeça e deu assistência para Oyarzabal completar, garantindo seu segundo gol na partida.
VIROU PASSEIO! Oyarzabal marca o segundo dele na partida e o terceiro da Espanha contra a Arábia Saudita!
🚨 𝐒𝐄 𝐓𝐄𝐌 𝐂𝐎𝐏𝐀, 𝐄𝐒𝐐𝐔𝐄𝐂𝐄! É na CazéTV! 🤩📺#CopaNaCazéTV #TempoRealCazéTV pic.twitter.com/Mz2wcQAbOa
— CazéTV (@CazeTVOficial) June 21, 2026
O placar foi definido aos 48 minutos do segundo tempo, após escanteio e finalização de Cucurella. Na tentativa de bloquear a bola, Hassan Al-Tambakti acabou empurrando para o próprio gol, fechando a goleada espanhola por 4 a 0.
O LATERAL DO REAL MADRID CHUTOU, A BOLA DESVIOU NA ZAGA E ENTROU. 4X0 E CONTANDO.👀🇪🇸
🇪🇸🇸🇦ESTAMOS AO VIVO PRA ESPANHA X ARÁBIA SAUDITA!!! VEM PRA TELA DA CAZÉTV! 𝐒𝐄 𝐓𝐄𝐌 𝐂𝐎𝐏𝐀, 𝐄𝐒𝐐𝐔𝐄𝐂𝐄! 😮💨#TempoRealCazéTV #CopaNaCazéTV pic.twitter.com/7OA6O36t6X
— CazéTV (@CazeTVOficial) June 21, 2026
A Espanha volta a campo na próxima sexta-feira, 26, às 21h (de Brasília), contra o Uruguai, em busca da liderança do Grupo H. No mesmo dia e horário, a Arábia Saudita enfrenta Cabo Verde, ainda em busca de uma vaga na próxima fase do torneio.