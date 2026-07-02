Negócios

NEGÓCIOS EM EXPANSÃOSTARTUPSFRANQUIASNOSTALGIACRIS ARCANGELI

Exclusivo: Chilli Beans expande nos EUA com nova loja em Miami. Plano prevê 60 pontos até 2030

Rede brasileira reforça aposta na Flórida. Estratégia faz parte do plano de internacionalização que pretende triplicar a operação global da marca nos próximos cinco anos

Caito Maia, fundador e CEO da Chilli Beans: “Pretendemos triplicar a nossa operação internacional nos próximos cinco anos” (Leandro Fonseca /Exame)

Caito Maia, fundador e CEO da Chilli Beans: “Pretendemos triplicar a nossa operação internacional nos próximos cinco anos” (Leandro Fonseca /Exame)

Layane Serrano
Layane Serrano

Repórter

Publicado em 2 de julho de 2026 às 18h21.

Tudo sobreExpansão Internacional
Saiba mais

A Flórida está atraindo empresas brasileiras. Depois da Bauducco inaugurar no final de junho uma fábrica em Zephyrhills, a Chilli Beans acelera sua expansão internacional em Miami. A rede brasileira de óculos e acessórios inaugura, neste mês, uma unidade no Dadeland Mall, um dos principais centros comerciais de Miami, ampliando sua presença na Flórida e reforçando os planos de expansão em solo norte-americano.

A chegada da Chilli Beans no mercado norte-americano aconteceu em 2009, por meio de operações próprias. O grande marco da expansão foi em 2023, com a inauguração da primeira flagship (loja conceito) operada por um master franqueado local na Lincoln Road, em Miami. Além disso, a marca também tem um e-commerce que atende consumidores em todo o território americano.

Mas a expansão de lojas físicas acelera a partir deste ano. A abertura da segunda loja da marca no Dadeland Mallfaz faz parte da estratégia conduzida pela World Bridge Brands (WBB), empresa responsável pela master franquia da Chilli Beans nos Estados Unidos. O plano prevê a abertura de 60 novos pontos de venda no país até 2030, consolidando o mercado americano como uma das principais apostas da companhia para o crescimento internacional.

A nova operação se soma à flagship da marca localizada na Lincoln Road, em South Beach, um dos principais polos turísticos e comerciais de Miami.

O plano de expansão nos Estados Unidos faz parte de um movimento internacional, segundo o fundador da Chilli Beans, Caito Maia, em entrevista exclusiva à EXAME.

“Pretendemos triplicar a nossa operação internacional nos próximos cinco anos”, afirma.

Atualmente, a rede reúne mais de 1.200 operações distribuídas em 20 países.

Loja da Chilli Beans

A Chilli Beans inaugura, neste mês, uma unidade no Dadeland Mall, um dos principais centros comerciais de Miami (Chilli Beans/Divulgação)

Flórida ganha papel estratégico

A decisão de concentrar investimentos na Flórida leva em consideração tanto o potencial econômico quanto o perfil turístico da região, segundo Nathali Oliveira, CEO da World Bridge Brands.

"Mesmo diante das incertezas do cenário global, os Estados Unidos continuam sendo o mercado mais forte do mundo e oferecem oportunidades consistentes para marcas que buscam crescimento internacional", afirma Oliveira.

A executiva destaca que a estratégia tem priorizado destinos com grande circulação de turistas internacionais, aumentando a exposição global da marca.

Nesse contexto, a Flórida reúne características consideradas decisivas para o projeto de expansão. O estado recebe cerca de 140 milhões de visitantes por ano, além de apresentar indicadores econômicos robustos, e muitos brasileiros morando na região.

"O estado apresenta indicadores sólidos para ambiente de negócios, geração de empregos, crescimento econômico e criação de novas empresas. Isso tem atraído um número crescente de investidores brasileiros e criado um cenário favorável para expansão de marcas internacionais", diz Nathali.

A expectativa da World Bridge Brands é que a Chilli Beans alcance 15 pontos de venda na Flórida até o fim de 2026, transformando o estado na principal plataforma da marca para crescer no mercado americano.

Nathali Oliveira e Paulo Argollo Foto Demetrius Borges, da World Bridge Brands (Chilli Beans/Divulgação)

Expansão também chega ao Caribe

Além dos Estados Unidos, a internacionalização da Chilli Beans avança também para o Caribe, segundo entrevista exclusiva de Caito à EXAME.

A primeira operação será inaugurada na República Dominicana, em formato piloto. A iniciativa servirá de base para futuras expansões em mercados como Porto Rico, Jamaica, Barbados e outras ilhas da região.

A aposta deste ano é crescer 15% em expansão internacional, especialmente no Caribe.

“A Chilli Beans sempre foi uma marca que desafiou diversos status e olhar para oportunidades faz parte deste processo. Estamos sempre em busca de uma tropicalização da marca aos consumidores locais e a chegada no Caribe faz parte disso”, diz Maia, que pretende investir cerca de US$ 500 mil dólares na região do Caribe nos próximos cinco anos.

Um negócio de visão (e expansão) global

A rede fundada por Caito Maia fechou o último ano com faturamento de R$ 1,2 bilhão, representando um crescimento tímido de cerca de 4%, em um cenário macroeconômico pressionado por juros elevados, segundo o CEO.

“Foi um ano muito difícil. O país não sobrevive a juros de quase 20%”, afirma o executivo.

Quando o recorte é médio prazo, nos próximos 5 anos, a Chilli Beans busca expandir para um total de 140 pontos de vendas em 22 países, com previsão de investimento de US$ 3,5 milhões de dólares até 2030.

Todo o plano exigirá, sobretudo, cautela. A experiência, segundo o CEO, mostrou que crescer lá fora exige mais do que capital, exige adaptação.

“Cada país tem um consumo diferente. Você precisa adaptar coleção, campanha e até o calendário”, diz.

No Brasil, apesar do cenário incerto com as eleições deste ano, a expansão das lojas segue no plano nacional a todo o vapor: a expectativa é de abrir no Brasil 100 novas lojas.

A estratégia acompanha um momento de maior internacionalização das empresas brasileiras, que vêm ampliando investimentos em mercados considerados mais resilientes e com maior poder de consumo, mesmo em um cenário de juros elevados e incertezas geopolíticas. Para a Chilli Beans, os Estados Unidos e o Caribe permanecem no centro desse movimento.

Acompanhe tudo sobre:Expansão InternacionalEstados Unidos (EUA)Chilli BeansFranquiasCopa do MundoEleições

Mais de Negócios

Como o Brasil se tornou referência global em logística reversa no agronegócio

Grupo Tauá abre primeiro resort no Nordeste e mira R$ 1 bilhão com nova fase de expansão

Com 'estética carioca', rede de botecos do RJ vai abrir unidades em SP e faturar R$ 67 milhões

Rede goiana de 'escova rápida' vai abrir 90 lojas em 2026 para bater meta de R$ 500 milhões

Mais na Exame

Mundo

Tarifas ao Brasil podem afetar fabricação de carros da Tesla, diz empresa

Esporte

Espanha confirma favoritismo, vence Áustria e avança na Copa do Mundo

Brasil

Lula rebate Flávio Bolsonaro e diz que não há justificativa para tarifaço: 'traidores da Pátria'

Pop

Por que os Minions falam daquele jeito? Criador explica a origem do fenômeno