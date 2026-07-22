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Fase de grupos copa 2026

Chapecoense x Flamengo: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

O confronto entre a Chape e o Rubro-Negro é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

Jorginho: Flamengo encara a Chapecoense pela 19ª rodada do Brasileirão (Gilvan de Souza/Flamengo)

Jorginho: Flamengo encara a Chapecoense pela 19ª rodada do Brasileirão (Gilvan de Souza/Flamengo)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 22 de julho de 2026 às 14h30.

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Chapecoense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 22, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó.

A Chapecoense já voltou a campo nesta segunda parte da temporada e perdeu para o Bahia por 2 a 0, em duelo atrasado da 4ª rodada, na última sexta-feira, 17. A equipe catarinense amarga a lanterna do Brasileirão e somou apenas 9 pontos em 18 jogos disputados até aqui na competição.

Já o Flamengo luta pela liderança do campeonato e ocupa a vice-liderança, atrás do Palmeiras, que tem 41 pontos. O Rubro-Negro tem 34 pontos, mas possui um jogo a menos. Esta será a primeira partida oficial do time carioca após a disputa da Copa do Mundo. Nas últimas semanas, o Fla fez uma série de amistosos, nos quais derrotou Olímpia, Benfica e Lausanne, da Suíça, além de ter empatado com o River Plate.

Onde assistir Chapecoense x Flamengo

O duelo entre Chapecoense e Flamengo terá transmissão da Globo e do Premiere.

Que horas é o jogo Chapecoense x Flamengo?

A partida de hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Chapecoense x Flamengo

Chapecoense

Matheus Aurélio; Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Ênio, Bolasie e Marcinho.

Técnico: Rafael Lacerda.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Pereira, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Pedro.

Técnico: Leonardo Jardim.

Últimos cinco confrontos entre Chapecoense e Flamengo

  • Chapecoense 2 x 2 Flamengo (Brasileirão 2021)
  • Flamengo 2 x 1 Chapecoense (Brasileirão 2021)
  • Chapecoense 0 x 1 Flamengo (Brasileirão 2019)
  • Flamengo 2 x 1 Chapecoense (Brasileirão 2019)
  • Flamengo 2 x 0 Chapecoense (Brasileirão 2018)
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