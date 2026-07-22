Chapecoense x Flamengo: veja horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje

Chapecoense e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira, 22, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será realizada às 21h30, na Arena Condá, em Chapecó.

A Chapecoense já voltou a campo nesta segunda parte da temporada e perdeu para o Bahia por 2 a 0, em duelo atrasado da 4ª rodada, na última sexta-feira, 17. A equipe catarinense amarga a lanterna do Brasileirão e somou apenas 9 pontos em 18 jogos disputados até aqui na competição.

Já o Flamengo luta pela liderança do campeonato e ocupa a vice-liderança, atrás do Palmeiras, que tem 41 pontos. O Rubro-Negro tem 34 pontos, mas possui um jogo a menos. Esta será a primeira partida oficial do time carioca após a disputa da Copa do Mundo. Nas últimas semanas, o Fla fez uma série de amistosos, nos quais derrotou Olímpia, Benfica e Lausanne, da Suíça, além de ter empatado com o River Plate.

Onde assistir Chapecoense x Flamengo

O duelo entre Chapecoense e Flamengo terá transmissão da Globo e do Premiere.

Que horas é o jogo Chapecoense x Flamengo?

A partida de hoje começa às 21h30 (horário de Brasília).

Possíveis escalações de Chapecoense x Flamengo

Chapecoense

Matheus Aurélio; Everton, Rafael Thyere, Eduardo Doma e Bruno Pacheco; Camilo, Bruno Matias e Giovanni Augusto; Ênio, Bolasie e Marcinho.

Técnico: Rafael Lacerda.

Flamengo

Rossi; Varela, Léo Pereira, Vitão e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Gonzalo Plata, Bruno Henrique e Pedro.

Técnico: Leonardo Jardim.

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