Escalação do Atlético-MG contra Betim hoje: time provável e desfalques

O Atlético-MG estreia no Campeonato Mineiro 2026 neste domingo, 11, às 18h30 (horário de Brasília), diante do Betim, no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida, que será realizada na Arena MRV, marca a primeira rodada do Estadual e a caminhada do Galo em busca do sétimo título consecutivo do Mineiro.

A escalação do Atlético-MG ainda gera expectativa entre os torcedores, especialmente em meio a um cenário de pressão externa, com protestos de torcidas organizadas na porta do CT, e indefinições no elenco principal.

Onde assistir Atlético-MG x Betim ao vivo

TV aberta: Globo (para Minas Gerais, exceto Juiz de Fora);

Streaming: Premiere e ge TV;

Tempo real: ge.globo, com vídeos e cobertura minuto a minuto.

Provável escalação do Atlético-MG hoje

O técnico Jorge Sampaoli deve mandar a campo contra o Betim uma escalação mista, mesclando jogadores experientes com atletas das categorias de base. A principal novidade é o retorno de Júnior Santos, liberado pelo departamento médico, enquanto jovens vêm ganhando espaço nos treinos da pré-temporada. Para estrear o Campeonato Mineiro, a provável escalação é:

Everson (Gabriel Delfim);

Natanael, Samuel Lima;

Vitão e Kauã Pascini (Renan Lodi);

Alexsander (Igor Toledo);

Mamady Cissé;

Igor Gomes e Reinier;

Tomás Cuello e Júnior Santos.

A presença de Hulk na escalação para o jogo de hoje ainda é incerta. O atacante esteve envolvido em especulações sobre uma possível saída do clube, mas segue relacionado e pode começar no banco.

Desfalques do Atlético-MG

O Galo não poderá contar com a escalação de três jogadores que seguem em tratamento no departamento médico:

Lyanco;

Patrick;

Ivan Román.

A tendência é que esses atletas retornem apenas nas próximas rodadas do Campeonato Mineiro, conforme atualização divulgada pelo clube.

Atual hexacampeão estadual, o Atlético-MG inicia 2026 com mudanças no elenco. O clube já anunciou as contratações de Renan Lodi e Maycon e negocia a chegada de Alan Minda e Angelo Preciado, reforços que ainda não devem estrear nesta rodada.

Escalação do Betim: time deve manter base de 2025

O Betim, comandado por Emerson Ávila, aposta na manutenção da base da última temporada, quando terminou em terceiro lugar do Grupo A. Sem desfalques confirmados, a equipe chega motivada para tentar surpreender no Mineirão.

Provável escalação do Betim:

Jori; Danilo Lisboa, Jean Carlos, Talisson e Isaac Bryan; Miticov, Riquelmy e Diego Jardel; Vitinho, Erick Salles e Paulinho.

Arbitragem do jogo entre Atlético-MG x Betim