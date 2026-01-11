Escalação do Atlético-MG contra Betim hoje: time provável e desfalques

Atlético-MG estreia no Mineiro sob pressão e com novidades na escalação. (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 11 de janeiro de 2026 às 14h07.
O Atlético-MG estreia no Campeonato Mineiro 2026 neste domingo, 11, às 18h30 (horário de Brasília), diante do Betim, no Mineirão, em Belo Horizonte. A partida, que será realizada na Arena MRV, marca a primeira rodada do Estadual e a caminhada do Galo em busca do sétimo título consecutivo do Mineiro.
A escalação do Atlético-MG ainda gera expectativa entre os torcedores, especialmente em meio a um cenário de pressão externa, com protestos de torcidas organizadas na porta do CT, e indefinições no elenco principal.
TV aberta: Globo (para Minas Gerais, exceto Juiz de Fora);
Streaming: Premiere e ge TV;
Tempo real: ge.globo, com vídeos e cobertura minuto a minuto.
O técnico Jorge Sampaoli deve mandar a campo contra o Betim uma escalação mista, mesclando jogadores experientes com atletas das categorias de base. A principal novidade é o retorno de Júnior Santos, liberado pelo departamento médico, enquanto jovens vêm ganhando espaço nos treinos da pré-temporada. Para estrear o Campeonato Mineiro, a provável escalação é:
A presença de Hulk na escalação para o jogo de hoje ainda é incerta. O atacante esteve envolvido em especulações sobre uma possível saída do clube, mas segue relacionado e pode começar no banco.
O Galo não poderá contar com a escalação de três jogadores que seguem em tratamento no departamento médico:
Lyanco;
Patrick;
Ivan Román.
A tendência é que esses atletas retornem apenas nas próximas rodadas do Campeonato Mineiro, conforme atualização divulgada pelo clube.
Atual hexacampeão estadual, o Atlético-MG inicia 2026 com mudanças no elenco. O clube já anunciou as contratações de Renan Lodi e Maycon e negocia a chegada de Alan Minda e Angelo Preciado, reforços que ainda não devem estrear nesta rodada.
O Betim, comandado por Emerson Ávila, aposta na manutenção da base da última temporada, quando terminou em terceiro lugar do Grupo A. Sem desfalques confirmados, a equipe chega motivada para tentar surpreender no Mineirão.
Provável escalação do Betim:
Jori; Danilo Lisboa, Jean Carlos, Talisson e Isaac Bryan; Miticov, Riquelmy e Diego Jardel; Vitinho, Erick Salles e Paulinho.
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima;
Assistentes: Celso Luiz da Silva e Leonardo Henrique Pereira;
VAR: Marco Aurélio Fazekas Ferreira.