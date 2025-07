Quem são os brasileiros no Al-Hilal? Conheça os jogadores que podem eliminar o Fluminense

O Al-Hilal, adversário do Fluminense nas quartas de final do Mundial de Clubes 2025, conta com um elenco que inclui quatro jogadores brasileiros importantes: Marcos Leonardo, Malcom, Renan Lodi e Kaio César.

O clube saudita tem investido significativamente em contratações nos últimos anos, buscando reforçar seu time com atletas de destaque para competir em alto nível nas competições internacionais.

Os principais brasileiros do Al-Hilal

Marcos Leonardo, atacante de 22 anos e ex-Santos, foi um dos principais responsáveis pela classificação do Al-Hilal às quartas de final ao marcar dois gols decisivos na vitória contra o Manchester City nas oitavas de final.

Sua atuação chamou a atenção, especialmente por ter sido fundamental na prorrogação, garantindo a vaga do clube saudita na próxima fase do Mundial.

Malcom, de 28 anos e ex-Corinthians, tem sido peça-chave na equipe, contribuindo com gols e assistências, além de participar ativamente na criação das jogadas ofensivas.

Sua velocidade e habilidade pelos flancos são importantes para o estilo de jogo do Al-Hilal, e ele também teve destaque na partida contra o Manchester City.

Renan Lodi, lateral-esquerdo que também veio do futebol europeu, oferece equilíbrio defensivo e apoio ao ataque, sendo um jogador experiente que ajuda a estruturar a defesa do time saudita.

Já Kaio César, jovem ponta e meia de 21 anos natural de Maceió, está em processo de adaptação no clube, mas soma opções para o técnico com sua versatilidade ofensiva.

Elenco internacional de peso

Além dos brasileiros, o Al-Hilal conta com outros jogadores de renome internacional, como o centroavante Aleksandar Mitrovic e o meio-campista Rúben Neves, o que reforça ainda mais a qualidade do elenco. O clube tem investido cerca de R$ 3 bilhões em contratações nos últimos anos, mostrando a ambição de se firmar como uma potência no futebol mundial.

O desafio do Fluminense

O confronto entre Fluminense e Al-Hilal está marcado para a sexta-feira, às 16h, no Camping World Stadium, em Orlando. A partida promete ser equilibrada, com o Al-Hilal apostando no talento dos brasileiros e no conjunto do time para tentar eliminar o clube brasileiro e avançar na competição.

O Fluminense, por sua vez, terá o desafio de neutralizar esses jogadores e buscar a classificação para as semifinais do Mundial de Clubes.