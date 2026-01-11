Atlético-MG x Betim: onde assistir e horário pelo Campeonato Mineiro

O Atlético-MG e o Betim se enfrentam neste domingo, 11 de janeiro, às 18h, no Estádio a ser definido, pela rodada de abertura do Campeonato Mineiro. A partida terá transmissão ao vivo na Globo (MG), ge TV e Premiere.

Atual hexacampeão estadual, o Atlético entra no Campeonato Mineiro com o objetivo de conquistar seu sétimo título consecutivo e manter a hegemonia no futebol mineiro. No entanto, a equipe comandada por Jorge Sampaoli iniciará o torneio com uma formação alternativa, composta por jovens das categorias de base e jogadores pouco utilizados no elenco principal.

A estratégia visa preservar os titulares para a sequência da temporada, dando rodagem ao grupo e observando potenciais reforços vindos da base. Já o Betim, sob comando de Émerson Ávila, aposta em um elenco experiente para tentar surpreender o favorito da competição.

Provável escalação do Atlético-MG: Gabriel Delfim; Luiz Gustavo, Iván Román, Vitão e Kauã Pascini; Cissé, Igor Toledo, Índio e Reinier; Murillo e Cauã Soares. Técnico: Jorge Sampaoli.

Gabriel Delfim; Luiz Gustavo, Iván Román, Vitão e Kauã Pascini; Cissé, Igor Toledo, Índio e Reinier; Murillo e Cauã Soares. Técnico: Jorge Sampaoli. Provável escalação do Betim: Jori; Danilo Lisboa, Jean Carlos, Talisson e Isaac Bryan; Miticov, Riquelmy e Diego Jardel; Vitinho, Erick Salles e Paulinho. Técnico: Émerson Ávila.

Onde assistir ao vivo o jogo Atlético-MG x Betim hoje pelo Campeonato Mineiro?

O jogo deste domingo, 18h, entre Atlético-MG e Betim terá transmissão ao vivo na Globo (MG), ge TV e Premiere.

Como assistir online o jogo Atlético-MG x Betim hoje?

Você pode assistir à partida online pela ge TV (site do Globo Esporte) e pelo Globoplay, com acesso à transmissão do Premiere.