Irã avalia proposta dos EUA em meio a nova escalada de tensão

O Irã afirmou nesta quarta-feira, 20, que está avaliando uma nova proposta apresentada pelos Estados Unidos, encaminhada por meio de mediação do Paquistão, em meio a uma nova rodada de tensões diplomáticas entre Teerã e Washington.

O movimento ocorre após declarações do presidente americano, Donald Trump, que disse que as negociações entre os dois países estão em estágio “praticamente final”.

Segundo o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmaeil Baqaei, o governo recebeu os termos da proposta e iniciou a análise do conteúdo, embora mantenha forte desconfiança em relação às intenções dos Estados Unidos.

A entrega da proposta foi feita durante visita do ministro do Interior do Paquistão, Mohsin Naqvi, a Teerã, no contexto de uma iniciativa de mediação entre as partes. De acordo com o governo iraniano, o país “está examinando” os pontos apresentados pelos americanos.

Baqaei reiterou que as exigências iranianas incluem a liberação de ativos congelados no exterior e o fim de restrições impostas pelos Estados Unidos a setores estratégicos, como o acesso a portos internacionais.

Apesar da retomada do diálogo indireto, o governo iraniano afirma manter “grande desconfiança” sobre Washington.

Trump fala em acordo 'ou ação rápida'

Em Washington, Donald Trump afirmou a jornalistas que o processo negociador pode resultar em acordo ou em uma escalada militar caso não haja resposta considerada satisfatória.

Segundo o presidente americano, os Estados Unidos estão prontos para agir rapidamente se as condições não forem atendidas, embora tenha dito preferir uma solução diplomática para evitar perdas humanas.

As declarações foram feitas em meio a um ambiente de pressão política interna, especialmente relacionado ao impacto do cenário energético na economia americana.

Escalada retórica e risco regional

Paralelamente às negociações, autoridades dos dois países voltaram a trocar ameaças. O negociador iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf afirmou que os Estados Unidos estariam tentando reabrir o conflito na região e advertiu para uma resposta “contundente” em caso de novos ataques.

A Guarda Revolucionária do Irã também elevou o tom ao afirmar que qualquer agressão poderia ampliar o conflito para além do Oriente Médio.

Do lado americano, Trump já havia indicado a possibilidade de ações militares caso não haja acordo.

As expectativas em torno de um possível entendimento influenciaram diretamente o mercado internacional. Após as declarações e a confirmação da continuidade das conversas mediadas pelo Paquistão, o preço do petróleo caiu mais de 5% em um único dia.

O cenário de tensão envolve ainda o Estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa cerca de um quinto do petróleo comercializado no mundo e parcela significativa do gás natural liquefeito.

A manutenção da instabilidade na região também afeta o comércio global de fertilizantes e pressiona os preços dos alimentos, segundo alertas recentes de organismos internacionais.

Apesar do tom agressivo, Estados Unidos e Irã mantêm canais indiretos de negociação em busca de um possível acordo que evite uma nova escalada militar no Oriente Médio.

*Com AFP