Fifa lança ranking para o Mundial de Clubes de 2029; Palmeiras lidera lista da América do Sul

A FIFA oficializou o ranking que servirá como base para parte das vagas no Mundial de Clubes de 2029. O primeiro recorte do ciclo coloca o Palmeiras como líder entre os clubes da América do Sul.

O modelo considera o período de 2025 a 2028, com pontuação acumulada por desempenho e progressão em torneios continentais, formando uma classificação contínua por confederação.

Entre os clubes já garantidos por títulos continentais estão o Flamengo, campeão da Copa Libertadores, e o Paris Saint-Germain (PSG), representante europeu. As demais vagas passam a ser definidas pelo ranking. Neste momento, os líderes entre os não classificados incluem o Al Hilal na Ásia, o Mamelodi Sundowns na África, o Tigres na CONCACAF e o Arsenal na Europa.

O ranking apresenta o Palmeiras com 53 pontos, seguido pelo Flamengo, com 51, a LDU com 44 e Racing e Estudiantes empatados com 35. A lista também inclui outros clubes brasileiros em posições relevantes: São Paulo aparece em sexto, Botafogo em décimo e Internacional em 15º. Mais abaixo estão Fortaleza, Bahia e Corinthians, ampliando a presença nacional na disputa.

O sistema de pontuação segue um critério direto: três pontos por vitória, um por empate e bonificações por avanço de fase em competições continentais. A exceção está na Champions League, que recebeu um ajuste para equilibrar o número de partidas entre equipes de diferentes fases.

Esse modelo estabelece uma disputa de longo prazo pela classificação ao Mundial. A regularidade passa a ter peso equivalente ao desempenho em campanhas específicas. Para a América do Sul, que terá seis vagas, o cenário aponta para uma concorrência distribuída ao longo de todo o ciclo.

Impactos do ranking e cenários para o Brasil

O desempenho dos clubes brasileiros influencia diretamente a configuração das vagas. Caso dois times do país garantam classificação por títulos da Libertadores, o limite por nação é atingido, salvo exceções por novos campeões. Nesse contexto, o ranking passa a ordenar os clubes dentro desse teto.

Há também a possibilidade de impacto externo no processo. O Brasil articula candidatura para sediar o torneio em 2029. Se confirmada pela FIFA, a condição de país-sede assegura uma vaga adicional.

Na edição de 2025, os classificados incluíram Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo como campeões da Libertadores, além de River Plate e Boca Juniors via ranking.