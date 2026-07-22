'Foi muito bem pensado': Cuca confirma Neymar contra a Chapecoense pelo Brasileirão

Neymar voltará a vestir a camisa do Santos neste sábado, 25, diante da Chapecoense, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. A confirmação foi feita pelo técnico Cuca após a vitória por 4 a 1 sobre a Universidad Central, na Venezuela, pelo jogo de ida dos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana.

O camisa 10 foi preservado da viagem internacional e permaneceu no Brasil realizando trabalhos físicos para aprimorar sua condição após disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira.

Cuca explica decisão de preservar Neymar

Na entrevista coletiva após a partida, Cuca afirmou que a ausência do atacante foi planejada para evitar o desgaste da longa viagem e preparar o jogador para a sequência de compromissos do Santos.

Segundo o treinador, a comissão técnica optou por manter Neymar treinando no CT enquanto o restante do elenco enfrentava a desgastante logística até a Venezuela.

"Ficou parado alguns dias, naturalmente porque não tinha tido férias. Resolvemos deixá-lo fortalecendo ainda mais, treinando forte para ter uma sequência de jogos. Agora, em dez dias, vamos jogar quatro vezes. Que vantagem tinha trazê-lo para cá? Vocês viram o quanto é dura a viagem. Ele ficou lá trabalhando bem, então ganhamos opções. Acho que isso foi muito bem pensado."

Na sequência, Cuca confirmou que o retorno do atacante já tem data marcada.

"Está confirmado."

Neymar será reforço para sequência da temporada

O atacante se reapresentou ao Santos na última sexta-feira, 17, depois de receber alguns dias de descanso após a participação na Copa do Mundo de 2026. Desde então, vem realizando atividades físicas e de fortalecimento para recuperar o ritmo de jogo.

Além de Neymar, outros jogadores importantes, como Gabigol, Igor Vinícius, João Schmidt e Willian Arão, também foram poupados da viagem à Venezuela.

Santos terá calendário intenso

A expectativa da comissão técnica é contar com Neymar em uma sequência importante de partidas. Depois do duelo contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, o Santos volta a enfrentar a Universidad Central, desta vez na Vila Belmiro, pelo confronto de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana.

Na sequência, o Peixe terá o clássico contra o São Paulo, fora de casa, pelo Brasileirão, iniciando uma série de compromissos decisivos na temporada.