Eliminatórias para a Copa de 2026: Conmebol anuncia datas dos jogos decisivos

A Conmebol anunciou as datas das duas últimas rodadas das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo FIFA de 2026, que será realizada em conjunto por Estados Unidos, Canadá e México.

As partidas decisivas da 17ª e 18ª rodadas estão marcadas para os dias 4 e 9 de setembro de 2025, respectivamente.

Detalhes dos jogos das rodadas finais

Na 17ª rodada, os jogos ocorrerão na quinta-feira, 4 de setembro, com a maioria das partidas começando às 20h30 (horário de Brasília), exceto o duelo entre Brasil e Chile, que será realizado às 21h30 no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Já na 18ª rodada, marcada para terça-feira, 9 de setembro, os jogos terão início às 20h30, com exceção da partida Equador x Argentina, que começará às 20h.

Jogos da 17ª rodada

Entre os confrontos da 17ª rodada, destacam-se:

Uruguai x Peru , em Montevidéu

, em Montevidéu Colômbia x Bolívia , em Barranquilla

, em Barranquilla Paraguai x Equador , em Assunção

, em Assunção Argentina x Venezuela , em Buenos Aires

, em Buenos Aires Brasil x Chile, no Maracanã

Jogos da 18ª rodada

Na rodada final, os jogos programados são:

Equador x Argentina , em Guayaquil

, em Guayaquil Peru x Paraguai , em Lima

, em Lima Venezuela x Colômbia , em Maturín

, em Maturín Bolívia x Brasil , em El Alto

, em El Alto Chile x Uruguai, em Santiago

Classificação e regras da Conmebol

O Brasil já garantiu sua classificação antecipada e enfrenta o Chile no Maracanã na 17ª rodada, antes de encerrar sua participação contra a Bolívia em El Alto, na Bolívia, pela 18ª rodada.

A Conmebol mantém a tradição de realizar os jogos decisivos simultaneamente para preservar a competitividade e evitar vantagens indevidas. Por isso, a maioria das partidas terá início no mesmo horário, conforme previsto no regulamento da competição.