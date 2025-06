Copa do Mundo de 2026: veja quais são os 13 países já classificados

A Copa do Mundo de 2026, que será histórica por acontecer em três países — Estados Unidos, Canadá e México —, já tem 13 seleções confirmadas no torneio.

Com a ampliação do número de participantes para 48 equipes, a competição promete ser a mais disputada de todas. Enquanto as Eliminatórias seguem em andamento, diversos países já conquistaram suas vagas, seja por classificação direta ou como anfitriões.

Entre os times já classificados, destacam-se os países-sede, que têm vaga garantida automaticamente. Estados Unidos, Canadá e México irão sediar a competição pela primeira vez em conjunto, o que eleva ainda mais a expectativa para o evento. Além disso, seleções tradicionais do futebol mundial já carimbaram seu passaporte para o próximo Mundial, como a Argentina, atual campeã da Copa América, e o Brasil, que assegurou sua vaga nas Eliminatórias Sul-Americanas.

Com a ampliação da competição para 48 seleções, a América do Sul terá seis representantes garantidos na fase de grupos, além de uma vaga adicional através da repescagem. Entre os classificados da região, já estão o Brasil, que ocupa a terceira colocação nas Eliminatórias, e o Equador, que também conquistou sua vaga. A Argentina já garantiu sua presença, enquanto países da Ásia, como Japão e Coreia do Sul, também já se asseguraram no torneio, representando a força do futebol no continente.

Seleções já classificadas para a Copa do Mundo de 2026: