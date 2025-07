Jogos de hoje, 9 de julho, onde assistir ao vivo e horários

A quarta-feira, 9, será marcada por grandes confrontos no futebol, com destaque para o Mundial de Clubes, Eurocopa Feminina e Copa do Nordeste.

Confira a programação do dia, que também inclui jogos da Champions League, Brasileirão Sub-20, Campeonato Paulista Feminino, entre outros.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje

Eurocopa Feminina

13h - Inglaterra (F) x Holanda (F) - CazéTV

16h - França (F) x País de Gales (F) - CazéTV

Champions League (fase preliminar)

14h30 - Ludogorets x Dínamo de Kiev - Canal GOAT

Mundial de Clubes (semifinais)

16h - PSG x Real Madrid - DAZN, Globo, Sportv e CazéTV

Copa Paulista

15h - Botafogo-SP x Itapirense - Paulistão (YouTube)

15h - Monte Azul x Noroeste - Paulistão (YouTube)

Brasileirão Sub-20

15h - Corinthians sub-20 x América-MG sub-20 - Corinthians TV (YouTube)

21h - Palmeiras sub-20 x São Paulo sub-20 - Sportv

Brasileirão Sub-17

15h - Santos sub-17 x Fluminense sub-17 - Santos TV (YouTube)

Copa do Nordeste (quartas)

19h - CSA x Ferroviário - Premiere e Disney+

21h30 - Bahia x Fortaleza - SBT Nordeste, ESPN, Disney+ e Premiere

21h30 - Sport x Ceará - SBT Nordeste e Premiere

Campeonato Paulista Feminino

19h - Taubaté (F) x Santos (F) - UOL Play

MLS

20h30 - New England Revolution x Inter Miami - Apple TV

23h30 - Los Angeles FC x Colorado Rapids - Apple TV

Onde assistir ao vivo os jogos da Eurocopa Feminina; veja horário

O jogo Inglaterra (F) x Holanda (F) terá transmissão ao vivo na CazéTV, às 13h.

Onde assistir ao vivo o jogo PSG x Real Madrid no Mundial de Clubes?

O jogo PSG x Real Madrid terá transmissão ao vivo no DAZN, Globo, Sportv e CazéTV, às 16h.

Que horas é o jogo do Palmeiras sub-20 contra o São Paulo sub-20?

O jogo Palmeiras sub-20 x São Paulo sub-20 terá transmissão ao vivo no Sportv, às 21h.

Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?

Globo

16h - PSG x Real Madrid - Mundial de Clubes

SBT

21h30 - Bahia x Fortaleza - Copa do Nordeste

21h30 - Sport x Ceará - Copa do Nordeste

Record

Nenhum jogo vai passar na Record nesta quarta-feira, 9.

Band

Nenhum jogo vai passar na Band nesta quarta-feira, 9.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Sportv

16h - PSG x Real Madrid - Mundial de Clubes

21h - Palmeiras sub-20 x São Paulo sub-20 - Brasileirão Sub-20

Premiere

19h - CSA x Ferroviário - Copa do Nordeste

21h30 - Bahia x Fortaleza - Copa do Nordeste

21h30 - Sport x Ceará - Copa do Nordeste

Canal GOAT

14h30 - Ludogorets x Dínamo de Kiev - Champions League (fase preliminar)

Apple TV

20h30 - New England Revolution x Inter Miami - MLS

23h30 - Los Angeles FC x Colorado Rapids - MLS

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

CazéTV

13h - Inglaterra (F) x Holanda (F) - Eurocopa Feminina

16h - França (F) x País de Gales (F) - Eurocopa Feminina

16h - PSG x Real Madrid - Mundial de Clubes

Globoplay

16h - PSG x Real Madrid - Mundial de Clubes

Disney+

19h - CSA x Ferroviário - Copa do Nordeste

21h30 - Bahia x Fortaleza - Copa do Nordeste

21h30 - Sport x Ceará - Copa do Nordeste

Sportv