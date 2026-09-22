Quais os clubes mais prejudicados com a mudança da regra de estrangeiros no Brasileirão?

RESUMO | Os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro aprovaram uma redução gradual no limite de jogadores estrangeiros por partida, que cairá de nove para oito atletas já em 2027, com o objetivo final de atingir cinco estrangeiros por jogo até 2030.

Os clubes que disputam a elite do futebol brasileiro aprovaram uma mudança significativa nas regras de utilização de atletas estrangeiros para as próximas temporadas. A medida, que terá início prático já em 2027, estabelece uma diminuição progressiva no limite de jogadores de fora do país por partida: o teto cairá de nove para oito atletas por jogo, com metas futuras que preveem a redução para cinco estrangeiros em campo até o ano de 2030.

A decisão foi motivada por análises da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) que apontam uma diminuição na minutagem e no espaço de desenvolvimento para jogadores brasileiros com menos de 23 anos devido ao crescimento acentuado de atletas internacionais no torneio. Com o novo cenário regulatório, diversos clubes precisarão reavaliar o planejamento de seus elencos, já que a presença massiva de gringos exigirá cortes e escolhas estratégicas para cada rodada do Brasileirão.

Clubes no limite e os mais afetados pela nova regra

O impacto da nova normativa é imediato para metade dos clubes da Série A. Atualmente, cinco equipes ultrapassam o patamar de nove estrangeiros e já se encontram com elencos acima do limite estipulado para 2027: Athletico-PR (11), Botafogo (11), Vasco (11), Flamengo (10) e Grêmio (10). Esses clubes precisarão obrigatoriamente deixar atletas de fora das relações de partidas na próxima temporada. Outros cinco times — Fluminense, Bahia, Cruzeiro, Atlético-MG e Internacional — acumulam exatamente nove estrangeiros, o que também exigirá ajustes finos caso mantenham todos os atletas contratados.

Por outro lado, o Palmeiras aparece "na risca" com exatamente oito estrangeiros em seu plantel, embora possa enfrentar dificuldades nos anos seguintes com o avanço da redução gradual até 2030. Na outra ponta, equipes como Mirassol (que não possui estrangeiros), Chapecoense e Remo passam ilesas pela restrição devido ao número reduzido de atletas internacionais em suas estruturas atuais.

Quantidade de estrangeiros por clube na Série A do Brasileirão

Com a aprovação da nova regra de redução gradual no limite de atletas estrangeiros por partida — que passará para oito em 2027 e chegará a cinco até 2030 —, a distribuição de jogadores de fora do país nos elencos da Série A ganhou destaque. Abaixo está a lista detalhada com a quantidade de estrangeiros em cada clube da elite do futebol brasileiro:

Athletico-PR: 11 estrangeiros

11 estrangeiros Botafogo: 11 estrangeiros

11 estrangeiros Vasco da Gama: 11 estrangeiros

11 estrangeiros Flamengo: 10 estrangeiros

10 estrangeiros Grêmio: 10 estrangeiros

10 estrangeiros Fluminense: 9 estrangeiros

9 estrangeiros Bahia: 9 estrangeiros

9 estrangeiros Cruzeiro: 9 estrangeiros

9 estrangeiros Atlético-MG: 9 estrangeiros

9 estrangeiros Internacional: 9 estrangeiros

9 estrangeiros Palmeiras: 8 estrangeiros

8 estrangeiros São Paulo: 7 estrangeiros

7 estrangeiros Corinthians: 7 estrangeiros

7 estrangeiros Santos: 7 estrangeiros

7 estrangeiros Red Bull Bragantino: 7 estrangeiros

7 estrangeiros Coritiba: 6 estrangeiros

6 estrangeiros Vitória: 6 estrangeiros

6 estrangeiros Remo: 5 estrangeiros

5 estrangeiros Chapecoense: 4 estrangeiros

4 estrangeiros Mirassol: 0 estrangeiros

Qual será o limite de estrangeiros no Brasileirão a partir de 2027?

O limite por partida cairá de nove para oito jogadores, dentro de um plano gradual que visa chegar a cinco atletas até 2030.

Quais clubes ultrapassam o novo limite inicial?

Athletico-PR, Botafogo, Vasco, Flamengo e Grêmio contam atualmente com 10 ou 11 estrangeiros em seus elencos.

Qual é o principal motivo para a mudança na regra?

A CBF e os clubes buscam frear o aumento expressivo de estrangeiros e proteger a minutagem de jogadores brasileiros com menos de 23 anos.

Quais times não possuem nenhum estrangeiro no elenco?

O Mirassol é a única equipe da elite nacional que não conta com jogadores estrangeiros registrados.