Esporte

RB Leipzig x Hoffenheim: onde assistir e horário da partida

Leipzig tenta encostar no G4, enquanto o Hoffenheim defende lugar no G4 em duelo direto pela Bundesliga

RB Leipzig: equipe recebe o Hoffenheim em confronto direto por posições na parte de cima da Bundesliga.

RB Leipzig: equipe recebe o Hoffenheim em confronto direto por posições na parte de cima da Bundesliga.

Renan Rodrigues
Renan Rodrigues

Freelancer

Publicado em 20 de março de 2026 às 01h12.

Tudo sobreFutebol
Saiba mais

RB Leipzig e Hoffenheim se enfrentam nesta sexta-feira, 20 de março de 2026, na Red Bull Arena pela 26ª rodada da Bundesliga.

Como chega o RB Leipzig para o confronto

O RB Leipzig inicia a rodada na 5ª colocação, com 47 pontos em 25 jogos, mesma pontuação do Stuttgart e muito perto da zona de Champions League. A equipe soma 14 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.

A equipe tem alternado bons resultados com tropeços e tenta aproveitar o mando para encostar de vez no G4. Além disso, o confronto tem peso extra porque o adversário da vez está acima na tabela.

No histórico recente entre os clubes, porém, o sinal de alerta existe: no primeiro turno, o Hoffenheim venceu o Leipzig por 3 a 1.

Como chega o Hoffenheim para o confronto

O Hoffenheim faz campanha mais estável e começa a rodada em 3º lugar, com 50 pontos em 26 partidas, atrás apenas de Bayern e Borussia Dortmund. A equipe soma 15 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.

Na última rodada disponível nas fontes consultadas, venceu o Heidenheim por 4 a 2, fora de casa, resultado que reforçou o bom momento ofensivo da equipe. O time finalizou mais, controlou mais posse e construiu vantagem suficiente para sustentar o placar.

Individualmente, Andrej Kramaric aparece como principal nome ofensivo na Bundesliga, com 10 gols, enquanto Fisnik Asllani soma 8.

Onde assistir RB Leipzig x Hoffenheim ao vivo

O duelo ocorre nesta sexta-feira, 20, na Red Bull Arena, com transmissão ao vivo no Brasil pelo SporTV.

Prováveis escalações

RB Leipzig (Técnico: Ole Werner)
Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Gruda, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Rômulo, Nusa.

Hoffenheim (Técnico: Christian Ilzer)
Baumann; Coufal, Hranác, Kabak, Bernardo; Kramaric, Avdullahu, Burger; Prass, Asllani, Touré.

Acompanhe tudo sobre:FutebolAgenda de jogos

Mais de Esporte

Genoa x Udinese: onde assistir e horário da partida pela Serie A

Flamengo x Cruzeiro: onde assistir, horário e prováveis escalações

França convoca Mbappé para amistoso contra o Brasil; veja lista

Libertadores e Sul-Americana 2026: veja os grupos sorteados pela Conmebol

Mais na Exame

Pop

'Crepúsculo' volta aos cinemas do Brasil depois de 18 anos

Esporte

França convoca Mbappé para amistoso contra o Brasil; veja lista

Brasil

Fernando Haddad anuncia pré-candidatura ao governo de São Paulo

Mundo

Israel suspenderá ataques contra instalações de gás do Irã a pedido de Trump no 20º dia da guerra