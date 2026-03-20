RB Leipzig x Hoffenheim: onde assistir e horário da partida

RB Leipzig e Hoffenheim se enfrentam nesta sexta-feira, 20 de março de 2026, na Red Bull Arena pela 26ª rodada da Bundesliga.

Como chega o RB Leipzig para o confronto

O RB Leipzig inicia a rodada na 5ª colocação, com 47 pontos em 25 jogos, mesma pontuação do Stuttgart e muito perto da zona de Champions League. A equipe soma 14 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.

A equipe tem alternado bons resultados com tropeços e tenta aproveitar o mando para encostar de vez no G4. Além disso, o confronto tem peso extra porque o adversário da vez está acima na tabela.

No histórico recente entre os clubes, porém, o sinal de alerta existe: no primeiro turno, o Hoffenheim venceu o Leipzig por 3 a 1.

Como chega o Hoffenheim para o confronto

O Hoffenheim faz campanha mais estável e começa a rodada em 3º lugar, com 50 pontos em 26 partidas, atrás apenas de Bayern e Borussia Dortmund. A equipe soma 15 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.

Na última rodada disponível nas fontes consultadas, venceu o Heidenheim por 4 a 2, fora de casa, resultado que reforçou o bom momento ofensivo da equipe. O time finalizou mais, controlou mais posse e construiu vantagem suficiente para sustentar o placar.

Individualmente, Andrej Kramaric aparece como principal nome ofensivo na Bundesliga, com 10 gols, enquanto Fisnik Asllani soma 8.

Onde assistir RB Leipzig x Hoffenheim ao vivo

O duelo ocorre nesta sexta-feira, 20, na Red Bull Arena, com transmissão ao vivo no Brasil pelo SporTV.

Prováveis escalações

RB Leipzig (Técnico: Ole Werner)

Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Gruda, Seiwald, Baumgartner; Diomande, Rômulo, Nusa.

Hoffenheim (Técnico: Christian Ilzer)

Baumann; Coufal, Hranác, Kabak, Bernardo; Kramaric, Avdullahu, Burger; Prass, Asllani, Touré.