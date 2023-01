Quem é Luis Enrique, técnico cotado para assumir a Seleção Brasileira

Após a oficialização da saída do técnico Tite, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) acelerou a busca por um novo treinador para a Seleção Brasileira. A bola da vez é o espanhol Luís Henrique, ex-técnico do Barcelona e da Espanha. Ele foi demitido da seleção espanhola após eliminação nas oitavas de final para Marrocos.

Nas próximas semanas, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, irá viajar para a Europa para se reunir com treinadores do continente e definir o novo comandante da equipe. Segundo apuração do portal UOL, emissários da confederação sondaram o espanhol, que se animou com a possibilidade de comandar a seleção pentacampeã. Uma reunião entre o técnico e o dirigente teria sido alinhada.

Nomeada pela CBF para auxiliar nas negociações, o ex-atacante Ronaldo está intermediando as conversas com Luis Enrique, seu companheiro na época de Barcelona, e é um dos maiores defensores do nome.

Apesar do nome do treinador ganhar força, a ideia de Ednaldo Rodrigues é conversar com outros alvos, como Carlo Ancelotti e Pep Guardiola. Os dois nomes, os favoritos do presidente, tem contrato com seus clubes e já sinalizaram que não pensam em sair no momento. Caso não consiga fechar com nenhum treinador, o nome de algum brasileiro pode ganhar força.

Com treinador brasileiro ou estrangeiro, a seleção brasileira volta a campo em março pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026.

Quem é Luis Enrique, cotado para Seleção Brasileira