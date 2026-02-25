Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Lula e Flávio aparecem tecnicamente empatados no 2º turno, diz AtlasIntel

Pela primeira vez no levantamento, o senador do PL está numericamente à frente de Lula

Lula e Flávio: senador aparece numericamente à frente do petista (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

Lula e Flávio: senador aparece numericamente à frente do petista (Ricardo Stuckert / PR/Agência Senado/Flickr)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 25 de fevereiro de 2026 às 08h30.

Última atualização em 25 de fevereiro de 2026 às 08h32.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um cenário de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 25.

Essa é a primeira vez que o senador figura numericamente à frente do petista no levantamento da AtlasIntel, ainda que por uma diferença de apenas 0,1 ponto percentual — dentro da margem de erro.

No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro registra 46,3% das intenções de voto, contra 46,2% de Lula. A diferente entre os dois já foi de 12 pontos percentuais. 

O estudo reforça uma tendência observada desde dezembro, quando Flávio foi incluído nos cenários após ser indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como pré-candidato do campo conservador. Desde então, o presidente oscilou negativamente, enquanto o senador ampliou seu espaço.

Lula, que já marcou 53% contra o senador, recuou 6,8 pontos percentuais desde dezembro, enquanto Flávio avançou 5,3 pontos no mesmo intervalo.

Lula empata com Tarcísio e Bolsonaro

O levantamento também indica perda de fôlego de Lula em outros cenários testados. O presidente aparece tecnicamente empatado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível para disputar o pleito.

Contra Tarcísio, Lula soma 45,9% das intenções de voto, ante 47,1% do governador paulista. Já no cenário com Bolsonaro, o petista registra 47,3%, contra 45,4% do ex-presidente.

Nos demais cenários, Lula supera Michelle Bolsonaro (PL), Ratinho Jr. (PSD), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Eduardo Leite (PSD). A menor vantagem é de 2,8 pontos percentuais, enquanto a maior chega a 20,7 pontos.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 4.986 brasileiros adultos entre os dias 19 e 24 de fevereiro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-07600/2026.

Cenário de segundo turno AtlasIntel (fevereiro/2026)

Lula x Flávio Bolsonaro

  • Lula: 46,2%
  • Flávio: 46,3%
  • Branco/Nulo/Não sei: 7,5%

Lula x Michelle Bolsonaro

  • Lula: 47,5%
  • Michelle: 44,7%
  • Branco/Nulo/Não sei: 7,8%

Lula x Jair Bolsonaro

  • Lula: 47,3%
  • Jair: 45,4%
  • Branco/Nulo/Não sei: 7,3%

Lula x Romeu Zema

  • Lula: 46,0%
  • Zema: 41,7%
  • Branco/Nulo/Não sei: 12,3%

Lula x Tarcísio de Freitas

  • Lula: 45,9%
  • Tarcísio: 47,1%
  • Branco/Nulo/Não sei: 7,0%

Lula x Ronaldo Caiado

  • Lula: 45,7%
  • Caiado: 37,6%
  • Branco/Nulo/Não sei: 16,7%

Lula x Ratinho Jr.

  • Lula: 45,5%
  • Ratinho Jr.: 39,0%
  • Branco/Nulo/Não sei: 15,5%

Lula x Eduardo Leite

  • Lula: 45,2%
  • Eduardo Leite: 24,5%
  • Branco/Nulo/Não sei: 30,3%
Acompanhe tudo sobre:Luiz Inácio Lula da SilvaFlávio BolsonaroEleições 2026
Próximo

Mais de Brasil

No 1º turno, Lula tem 45% e Flávio, 37,9%, diz AtlasIntel

PF deflagra operação contra desvios de emendas parlamentares em cinco estados

PL Antifacção é aprovado na Câmara; taxação sobre bets fica fora

Caso Marielle: STF avança para fase de votos e definição de penas

Mais na Exame

Brasil

No 1º turno, Lula tem 45% e Flávio, 37,9%, diz AtlasIntel

Mercado Imobiliário

Santander vai mudar de endereço e ocupará quarteirão inteiro na Faria Lima

Mercados

Ações europeias batem recorde com impulso de HSBC e alívio sobre IA

Mundo

Irã diz que acordo nuclear está próximo e Trump eleva tom contra Teerã