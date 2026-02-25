Lula e Flávio aparecem tecnicamente empatados no 2º turno, diz AtlasIntel

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aparece tecnicamente empatado com o senador Flávio Bolsonaro (PL) em um cenário de segundo turno das eleições presidenciais de 2026, segundo pesquisa AtlasIntel divulgada nesta quarta-feira, 25.

Essa é a primeira vez que o senador figura numericamente à frente do petista no levantamento da AtlasIntel, ainda que por uma diferença de apenas 0,1 ponto percentual — dentro da margem de erro.

No cenário estimulado, Flávio Bolsonaro registra 46,3% das intenções de voto, contra 46,2% de Lula. A diferente entre os dois já foi de 12 pontos percentuais.

O estudo reforça uma tendência observada desde dezembro, quando Flávio foi incluído nos cenários após ser indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) como pré-candidato do campo conservador. Desde então, o presidente oscilou negativamente, enquanto o senador ampliou seu espaço.

Lula, que já marcou 53% contra o senador, recuou 6,8 pontos percentuais desde dezembro, enquanto Flávio avançou 5,3 pontos no mesmo intervalo.

Lula empata com Tarcísio e Bolsonaro

O levantamento também indica perda de fôlego de Lula em outros cenários testados. O presidente aparece tecnicamente empatado com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível para disputar o pleito.

Contra Tarcísio, Lula soma 45,9% das intenções de voto, ante 47,1% do governador paulista. Já no cenário com Bolsonaro, o petista registra 47,3%, contra 45,4% do ex-presidente.

Nos demais cenários, Lula supera Michelle Bolsonaro (PL), Ratinho Jr. (PSD), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Eduardo Leite (PSD). A menor vantagem é de 2,8 pontos percentuais, enquanto a maior chega a 20,7 pontos.

A pesquisa AtlasIntel entrevistou 4.986 brasileiros adultos entre os dias 19 e 24 de fevereiro de 2026, por meio de recrutamento digital aleatório (Atlas RDR).

A margem de erro do levantamento é de 1 ponto percentual, para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com número BR-07600/2026.

Cenário de segundo turno AtlasIntel (fevereiro/2026)

Lula x Flávio Bolsonaro

Lula: 46,2%

Flávio: 46,3%

Branco/Nulo/Não sei: 7,5%

Lula x Michelle Bolsonaro

Lula: 47,5%

Michelle: 44,7%

Branco/Nulo/Não sei: 7,8%

Lula x Jair Bolsonaro

Lula: 47,3%

Jair: 45,4%

Branco/Nulo/Não sei: 7,3%

Lula x Romeu Zema

Lula: 46,0%

Zema: 41,7%

Branco/Nulo/Não sei: 12,3%

Lula x Tarcísio de Freitas

Lula: 45,9%

Tarcísio: 47,1%

Branco/Nulo/Não sei: 7,0%

Lula x Ronaldo Caiado

Lula: 45,7%

Caiado: 37,6%

Branco/Nulo/Não sei: 16,7%

Lula x Ratinho Jr.

Lula: 45,5%

Ratinho Jr.: 39,0%

Branco/Nulo/Não sei: 15,5%

Lula x Eduardo Leite