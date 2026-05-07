De olho na Copa do Mundo: os 10 sub-21 mais valiosos do futebol

A presença de jogadores cada vez mais jovens nas seleções principais tem se tornado uma tendência no futebol mundial. De olho na próxima Copa do Mundo, alguns atletas sub-20 já se destacam não só pelo desempenho em campo, mas também pelo alto valor de mercado, o que reforça o status de promessas prontas para dar o salto ao cenário internacional.

Os nomes mais valiosos da nova geração

Entre os jogadores sub-20 mais bem avaliados do mercado, alguns já começam a ganhar minutos no futebol profissional e entram no radar de suas seleções.

Segundo a plataforma Transfermarket, Lamine Yamal, jovem de 18 anos e principal esperança da seleção espanhola, é o atleta mais valioso, avaliado em 200 milhões de euros (R$1,1 bilhão).

Seguido por João Neves, de 21 anos, meia do PSG e da seleção portuguesa, que tem valor de mercado de 110 milhões de euros (R$ 636 milhões).

Completa o top-3, Desiré Doué, também do PSG e da seleção francesa, avaliado em 90 milhões de euros (R$ 520 milhões).

Representando o Brasil, Estêvão surge na lista na quinta posição, com valor de mercado de 80 milhões de euros (R$ 462 milhões); no entanto, a promessa é dúvida na Copa do Mundo devido a uma grave lesão.

Veja o top 10 atletas sub-20 mais valiosos do mercado

Lamine Yamal (18, Espanha, FC Barcelona) — €200 mi

João Neves (21, Portugal, Paris Saint-Germain) — €110 mi

Désiré Doué (20, França/Costa do Marfim, Paris Saint-Germain) — €90 mi

Arda Güler (21, Turquia, Real Madrid) — €90 mi

Estêvão (19, Brasil, Chelsea FC) — €80 mi

Pau Cubarsí (19, Espanha, FC Barcelona) — €80 mi

Yan Diomande (19, Costa do Marfim, RB Leipzig) — €75 mi

Kenan Yıldız (21, Turquia/Alemanha, Juventus) — €75 mi

Nico Paz (21, Argentina/Espanha, Como 1907) — €65 mi

Dean Huijsen (19, Espanha, Real Madrid) — €65 mi

Da base ao profissional

A valorização desses atletas está diretamente ligada à inserção precoce no futebol profissional. Clubes europeus e sul-americanos têm apostado cada vez mais em jovens talentos, o que acelera o desenvolvimento e aumenta a visibilidade internacional.

Com isso, jogadores ainda elegíveis para o sub-20 passam a acumular experiência em competições de alto nível, fator determinante para uma eventual convocação para a Copa do Mundo.