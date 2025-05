Lamine Yamal renova com Barcelona até 2031 e se torna o atleta mais bem pago do clube

Lamine Yamal se tornou o jogador mais bem pago do Barcelona ao renovar seu contrato até 2031.

O atleta tem um salário base fixado em cerca de 30 milhões de euros por ano (aproximadamente R$ 191 milhões), que pode chegar a quase 40 milhões de euros (cerca de R$ 255 milhões) com bônus por metas e conquistas, incluindo premiações individuais.

Esse valor representa um aumento de dez vezes em relação ao salário anterior, que era de cerca de 3 milhões de euros anuais, e supera o salário de grandes nomes do elenco, como Robert Lewandowski, que recebia cerca de 36 milhões de euros por ano, e Frenkie de Jong, com aproximadamente 19 milhões de euros.

Ascensão meteórica de uma promessa mundial

Com apenas 17 anos, Yamal já é uma peça fundamental no time comandado por Hansi Flick. Estreou pelo time principal do Barcelona em abril de 2023, aos 15 anos, sob o comando de Xavi Hernández, e rapidamente se consolidou como uma das maiores promessas do futebol mundial.

Formado na renomada academia La Masia, ele já soma mais de 100 jogos como profissional, alcançando esse número mais rápido do que ídolos como Mbappé, Messi e Cristiano Ronaldo.

Desempenho e futuro de destaque

Na temporada 2023/24, Yamal disputou 55 partidas, marcou 18 gols e deu 25 assistências, contribuindo decisivamente para a conquista da LaLiga e da Copa do Rey pelo Barcelona.

Além disso, brilhou na Euro 2024, onde a Espanha foi campeã e ele foi eleito o melhor jovem da competição, reforçando sua condição de destaque internacional.

O novo contrato também prevê maior protagonismo para Yamal nas cobranças de faltas e pênaltis, função que ele solicitou para ampliar sua importância técnica na equipe. Com a saída iminente de Ansu Fati, espera-se que Yamal assuma a camisa 10 do clube, tradicionalmente usada por Messi, e se torne o principal símbolo do Barcelona para os próximos anos.

Além das questões esportivas, Yamal tem planos pessoais que incluem uma viagem ao Brasil para conhecer Neymar, seu ídolo de infância, demonstrando sua conexão com grandes nomes do futebol mundial e sua ambição de se tornar uma referência global.

