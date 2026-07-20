Esporte

Fase de grupos copa 2026

Veja os jogadores mais valiosos da seleção da Espanha, campeã da Copa do Mundo

Atacante é avaliado em € 249 milhões e aparece com ampla vantagem sobre Pau Cubarsí; confira o valor de mercado do time titular da Fúria

Yamal: jogador é o mais valioso do elenco da Espanha (TIENNE LAURENT / AFP)

Yamal: jogador é o mais valioso do elenco da Espanha (TIENNE LAURENT / AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 20 de julho de 2026 às 14h42.

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A Espanha não conquistou apenas a Copa do Mundo de 2026. Campeã após vencer a Argentina na final, a seleção comandada por Luis de la Fuente também reúne um dos elencos mais valiosos do futebol mundial, com jovens promessas e jogadores consolidados entre os mais cobiçados do mercado europeu.

O principal destaque é Lamine Yamal. Aos 19 anos, o atacante aparece como o atleta mais valioso da equipe, com valor de mercado estimado em € 249 milhões, mais que o dobro do segundo colocado da lista.

Na sequência vem o zagueiro Pau Cubarsí, do Barcelona, avaliado em € 116 milhões. O defensor é um dos pilares da nova geração espanhola e já figura entre os zagueiros mais valorizados do mundo.

Outro nome que ultrapassa a marca dos € 50 milhões é Marc Cucurella. O lateral-esquerdo, que trocou o Chelsea pelo Real Madrid durante a Copa do Mundo, está avaliado em € 68,8 milhões.

Dani Olmo (€ 59,4 milhões) e Álex Baena (€ 46,7 milhões) completam o top 5 dos jogadores mais valiosos da equipe.

Entre os atletas mais experientes, Rodri aparece avaliado em € 32,8 milhões, enquanto Fabián Ruiz soma € 25,9 milhões. Já o capitão Mikel Oyarzabal tem valor de mercado estimado em € 20,2 milhões.

Na defesa, Pedro Porro é avaliado em € 44,6 milhões, Aymeric Laporte em € 10,5 milhões e o goleiro Unai Simón fecha o time com € 16,5 milhões.

Os jogadores mais valiosos do time titular da Espanha

  • Lamine Yamal: € 249 milhões
  • Pau Cubarsí: € 116 milhões
  • Marc Cucurella: € 68,8 milhões
  • Dani Olmo: € 59,4 milhões
  • Álex Baena: € 46,7 milhões
  • Pedro Porro: € 44,6 milhões
  • Rodri: € 32,8 milhões
  • Fabián Ruiz: € 25,9 milhões
  • Mikel Oyarzabal: € 20,2 milhões
  • Unai Simón: € 16,5 milhões
  • Aymeric Laporte: € 10,5 milhões
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