Veja os jogadores mais valiosos da seleção da Espanha, campeã da Copa do Mundo

A Espanha não conquistou apenas a Copa do Mundo de 2026. Campeã após vencer a Argentina na final, a seleção comandada por Luis de la Fuente também reúne um dos elencos mais valiosos do futebol mundial, com jovens promessas e jogadores consolidados entre os mais cobiçados do mercado europeu.

O principal destaque é Lamine Yamal. Aos 19 anos, o atacante aparece como o atleta mais valioso da equipe, com valor de mercado estimado em € 249 milhões, mais que o dobro do segundo colocado da lista.

Na sequência vem o zagueiro Pau Cubarsí, do Barcelona, avaliado em € 116 milhões. O defensor é um dos pilares da nova geração espanhola e já figura entre os zagueiros mais valorizados do mundo.

Outro nome que ultrapassa a marca dos € 50 milhões é Marc Cucurella. O lateral-esquerdo, que trocou o Chelsea pelo Real Madrid durante a Copa do Mundo, está avaliado em € 68,8 milhões.

Dani Olmo (€ 59,4 milhões) e Álex Baena (€ 46,7 milhões) completam o top 5 dos jogadores mais valiosos da equipe.

Entre os atletas mais experientes, Rodri aparece avaliado em € 32,8 milhões, enquanto Fabián Ruiz soma € 25,9 milhões. Já o capitão Mikel Oyarzabal tem valor de mercado estimado em € 20,2 milhões.

Na defesa, Pedro Porro é avaliado em € 44,6 milhões, Aymeric Laporte em € 10,5 milhões e o goleiro Unai Simón fecha o time com € 16,5 milhões.

Os jogadores mais valiosos do time titular da Espanha