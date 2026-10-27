Dez anos após 'aparecer' para o futebol, Mbappé ainda busca sua Bola de Ouro

Já se vão dez anos, entre suas primeiras temporadas de destaque e a atual, que Kylian Mbappé busca a primeira Bola de Ouro da carreira. O atacante francês terminou a edição de 2026 na segunda colocação, atrás de Harry Kane, e alcançou o melhor resultado de sua trajetória na premiação. Apesar de figurar entre os principais nomes do futebol mundial desde a ascensão pelo Monaco, o jogador ainda não conseguiu transformar a regularidade individual em uma conquista do prêmio organizado pela France Football.

A disputa deste ano foi especialmente equilibrada. Segundo Vincent García, editor-chefe da revista francesa, a diferença entre Kane e Mbappé foi inferior aos 41 pontos que separaram Rodri e Vinícius Júnior em 2024. O francês liderou a contagem durante boa parte do período de votação, mas o inglês ganhou terreno na reta final e ficou com o troféu. Lamine Yamal completou o pódio, em terceiro lugar.

O vice-campeonato representa um avanço em relação às participações anteriores de Mbappé, que havia alcançado o terceiro lugar em 2023. A sequência também evidencia a longevidade de sua presença entre os candidatos: desde 2017, ele apareceu nove vezes no ranking final, já que a edição de 2020 foi cancelada em razão da pandemia de Covid-19.

Como foi o desempenho de Mbappé nas últimas dez temporadas?

Os números mostram a evolução do francês desde o início de sua trajetória entre os principais jogadores do mundo. A tabela a seguir reúne sua colocação na Bola de Ouro, partidas disputadas, gols e títulos conquistados em cada temporada, conforme os dados levantados pelo ge.

Temporada Posição na Bola de Ouro Jogos Gols Títulos 2016/17 7º 50 26 Campeonato Francês 2017/18 4º 64 30 Copa do Mundo, Campeonato Francês, Copa da França e Copa da Liga Francesa 2018/19 6º 52 43 Campeonato Francês e Supercopa da França 2019/20 Anulada pela Covid-19 39 31 Campeonato Francês, Copa da França, Copa da Liga Francesa e Supercopa da França 2020/21 9º 60 45 Liga das Nações e Copa da França 2021/22 6º 52 48 Campeonato Francês 2022/23 3º 60 56 Campeonato Francês e Supercopa da França 2023/24 6º 61 51 Campeonato Francês e Copa da França 2024/25 7º 65 46 Supercopa da Uefa e Mundial de Clubes 2025/26 2º 60 58 —

A temporada 2025/26 foi a mais produtiva de Mbappé em gols na série apresentada, com 58 em 60 partidas. O atacante também terminou como artilheiro da Champions League, com 15 gols, embora o Real Madrid tenha sido eliminado nas quartas de final. O desempenho individual expressivo não foi acompanhado por um título coletivo de grande porte na temporada, um fator que ajuda a contextualizar sua segunda colocação.

Por que Mbappé ainda não ganhou a Bola de Ouro?

A ausência de conquistas coletivas de maior peso é um dos elementos que ajudam a explicar por que Mbappé ainda não levou a Bola de Ouro. Ao longo da carreira, o francês acumulou títulos nacionais com Monaco e Paris Saint-Germain, além de conquistas pela seleção, mas ainda não venceu a Champions League. Sua participação mais próxima do título ocorreu em 2020, quando o PSG perdeu a final para o Bayern de Munique por 1 a 0.

O cenário contrasta com o de outros vencedores recentes do prêmio, cujas temporadas foram marcadas por conquistas importantes em competições de clubes ou seleções. Em 2026, por exemplo, Kane combinou uma produção ofensiva expressiva com a conquista de títulos nacionais pelo Bayern de Munique. O inglês marcou 73 gols por clube e seleção durante a temporada, incluindo 14 na Champions League, na campanha que levou a equipe alemã às semifinais.

A relação entre títulos e premiação, porém, não é automática. O peso atribuído às conquistas coletivas varia conforme a temporada e a concorrência, e os critérios de votação também consideram o desempenho individual. No caso de Mbappé, seus números o mantiveram entre os favoritos, mas não foram suficientes para superar Kane em 2026.

Vale mencionar que o segundo lugar conquistado nesta edição é o melhor resultado de Mbappé na premiação. Antes disso, seu desempenho mais alto havia sido o terceiro lugar em 2023, quando ficou atrás de Lionel Messi e Erling Haaland. Em 2024, terminou em sexto, e em 2025, em sétimo.